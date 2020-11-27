نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية ومعرفة الرصيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بخطوات بسيطة عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، يمكن الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية، وهي خدمة تقدمها الوزارة إلكترونيا لجميع المواطنين والمواطنات المستفيدين من هذا الدعم الذي قررته حكومة المملكة العربية السعودية، حماية للأسر الفقيرة، وذوي الدخل المنخفض، والنساء الأرامل والمطلقات والأيتام، سيما في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، جراء التوسعات الاقتصادية التي تأتي ضمن رؤية “2030”، لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات المقدمة للجميع.

وتصل قيمة المقطوعة الضمانية في المملكة، إلى 30 ألف ريال بحد أقصى، وفق ظروف كل أسرة، والمساعدة التي تحتاج إليها، لتعينها على أعباء المعيشة، فيما تصرف هذه الإعانة مرة واحدة في العام، وتحتاج إلى استيفاء عدد من الشروط، أهمها أن يكون المتقدم للحصول عليها سعودي الجنسية، ومن ذوي الدخول المنخفضة، ولا يمتلك أي ممتلكات تدر عليه أرباح.

طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية

طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية إلكترونيا، خدمة مقدمة للمواطنين السعوديين، ويتم الاستعلام من خلال الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك من خلال إتباع النقاط التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. نقوم باختيار “الخدمات الإلكترونية” من القائمة. ثم نقوم بالنقر على المساعدة المقطوعة. بعد ذلك ندرج رقم الهوية الوطنية. كما يجب إدخال الرمز المرئي. من ثم النقر على “استعلام”. تظهر في النهاية كافة البيانات التي نبحث عنها.

الاستفسار عن رصيد الضمان برقم الهوية

يشترط علينا أولاً، الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية، عبر شبكة الإنترنت.

نختار من القائمة “الخدمات الإلكترونية”.

وننقر على خدمة الاستعلام عن رصيد مقطوعة الضمان.

نقوم بإدراج رقم الهوية والرمز المرئي.

ننقر على “استعلام”، لتظهر جميع المعلومات والتفاصيل بشأن الرصيد.

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