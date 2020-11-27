نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو صك أعاله وشروطه وكيفية استخراجه ومن هم المستفدين منه وما هي البيانات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صك أعاله يعد من الصكوك الشرعية التي تم أصدارها مؤخرا في المملكة العربية السعودية حيث يتم استخراجها من أجل حصول المرأة على حقوقها المتأخرة أو الممنوعة عنها، ومن هذا المنطلق تقوم المرأة سعودية الجنسية باستخراج صك الإعالة من أجل إثبات أن لها حقوق فعن طريقه يمكن لها إثبات حقها دون الحاجة إلى اللجوء القضائي في بعض الحالات الاجتماعية، حيث تمر الكثير من النساء بقضايا أسرية التي يصعب فيها اتخاذ قرار وبتالي تستمر سنوات طويلة في قاعات المحاكم حتي يتم الفصل فيها والحصول على حقوقهن كاملة، وتقوم الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة بتزليل كافة العقبات التي تواجه كافة المواطنين في المملكة وذلك للحصول علي معيشه كريمة دون أي من المتاعب.

ما هو صك أعاله

توجد العديد من المشاكل التي تواجه الكثير من السيدات في المجتمع الشرقي بوجه عام وتحديدا العثرات التي تواجه المرأة في قضايا الأسرة والنفقة والمعاش وخلافه حيث، يمكن أن تعيش مع شخص مستبد لا يعطي بيته حقه ولا ينفق على زوجته ولا أولادة، مما يجعل المرأة في المملكة العربية السعودية تحتاج تحسين حالتها المدية لكي تقدر أن تلبي احتياجاتها هي وأبناءها ولذلك تتجه إلى القيام باستخراج صك الإعالة وذلك لحل تلك الظروف الاجتماعية الصعبة التي تمنعها من إثبات حقها.

ولذلك تلجأ النساء إلى المحكمة من أجل إثبات حقوقها باستعمالها لصك الإعالة الذي يساعد المرأة على العيش دون الحاجة لحكم من المحكمة والذي يساعدها بشكل كبير في الحصول على حقوقها كاملة، لذلك يمكن القول أن صك الإعالة هو الوثيقة القانونية التي تصدرها وزارة العدل السعودية والتي تثبت عدم وجود عائل للمرأة، ومن ثم تصبح من الفئات المستحقة لمساعدات الدولة أو الجمعيات الخيرية.

شروط استخراج صك الإعالة

وأوضحت الحكومة السعودية أن هناك بعض من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمة من أجل حصول المرأة على صك إعالة، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

يجب أن تكون المرأة حاملة للجنسية السعودية. يجب أن تكون المرأة أرملة أو مطلقة. عدم زواج المرأة مرة ثانية. عدم التحاق المرأة بعمل تحصل منه على دخل.

ومن ناحيه اخري قامت وزارة الإسكان السعودية بتحديد بعض الشروط والأحكام والتي تجعل شخص ما يستحق أن يحصل على دعم سكني وهي:

أن يكون المواطن أو المواطنة عائلًا للأسرة وذلك ضمن فعاليات مشروع الإسكان.

ومن هذا المنطلق تقوم به وزارة الإسكان السعودية في الوقت الحالي والذي وفر سكن لكثير من العائلات المحتاجة، حيث قام وزير العدل السعودي في الآونة الأخيرة بتعميم الأمر في المحاكم وذلك من أجل تفعيل إجراءات برنامج من أجل تمويل الأشخاص بصورة إضافة مع القيام بتطبيق ذلك على الأشخاص المقترضين من صندوق التنمية العقاري.

من يمكن أن يستفيد من صك الإعالة

يحق للمرأة السعودية أن تقوم باستخراج صك الإعالة من المحاكم المختلفة في جميع أنحاء المملكة ولكن في حالات بعينها وهي:

كون المرأة مطلقة أو أرملة أو ليس لديها وظيفة أو لم تتزوج بعد أو كانت ترغب في أن تعول أبنائها. تقوم المرأة بالحصول على صك الإعالة عبر تقديم طلب من أجل الحصول على مساندة من الجمعيات الخيرية أو عبر الضمان الاجتماعي حيث يثبت صك الإعالة حالتها الاجتماعية ويثبت حقوق أبنائها. للمرأة السعودية كامل الحق في أن تستخرج صك الإعالة في حالة وفاة الأب أو تعنته أو منعه لها من الحصول على حقوقها وفي حالة كان ابنها الأكبر في السن راشداً بالغاً فيمكنه أن يتولى ولايتها بدلاً من أخوتها الذكور. لا يتم استخراج صكوك الإعالة في الناحية المادية لأن المرأة لها ذمتها المالية المستقلة بذاتها وهي وحدها من يمكنها التحكم فيها وصرفها فلا يحق للزوج أو الأخ أو الابن التصرف في مالها الخاص دون إذن مكتوب منها.

كيفية استخراج صك الإعالة

من أجل القيام باستخراج صك الإعالة يجب أولا أن تقوم المرأة بأخذ موعد سابق على أن يتم الحضور في الموعد المحدد ويجب أن يأتي 4 أشخاص من بينهم 2 شهود على الصك و2 مزكين للشهود، على أن يقوم الشخص بإحضار كارت العائلة الذي يحوي بطاقة الأحوال المتجددة، وفي هذه الحالة يتم استخراج صك الإعالة بأمر من وزرة العدل السعودية للمحكمة وكتاب العدل حيث يتم إصدار نموذج إلكتروني باسم الشخص المتقدم ويتم قبول طلبات المواطنين عبر استخراج صك إعالة وذلك من أجل الاستفادة من مشروع الدعم السكني الذي تقوم وزارة الإسكان تحت إشراف وزير الإسكان بنفسه كنوع من دعم المعالين ويمكنهم في هذه الحالة الاستفادة من هذه المساهمة وتوفير سكن لهم.

البياتات التي يجب توافرها في صك الإعالة

يجب أن يضم صك الإعالة البيانات الآتي ذكرها:

العائلة، الاسم رباعي.

رقم الهوية.

النوع.

علاقة العائل بالمعال وما هي درجة وصلة القرابة.

بيانات الأشخاص المعالين وصلة القرابة بالعائل.