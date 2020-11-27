نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد الإقامة للوافدين 2021 وخطوات الاستعلام وزارة الداخلية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثرت عمليات البحث بين العديد من المقيمين في المملكة لمعرفة سعر رسوم تجديد الإقامة للوافدين 2021 عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، حيث تُقدم تلك المنصة العديد من الخدمات للمواطنين والوافدين بالمملكة، تلبية للمتطلبات بصورة إلكترونية دون الحاجة للذهاب إلى الجهات الرسمية، ومن بين تلك الخدمات الاستعلام عن الإقامة وصلاحيتها وسداد الرسوم الخاصة بها تجنبًا لدفع العديد من الغرامات التي تصل إلى حد الترحيل من الأراضي السعودية.

رسوم تجديد الإقامة للوافدين 2021

يمكن للوافدين القيام بتجديد الإقامة الخاصة بهم إلكترونيًا عبر منصة أبشر، وتسديد المبلغ الخاصة بالإقامة، بعد أن يتم الموافقة على الطلب من قبل الجوازات، ويمكن السداد عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك أو الصراف الآلي، وبعدها الدخول على موقع أبشر للاستعلام عن التسديد والصلاحية الخاصة بالإقامة.

خطوات الاستعلام عن الإقامة

يجب إتباع الخطوات التالية من أجل الاستعلام عن الإقامة الخاصة بالوافدين وذلك عن طريق :

الدخول على موقع وزارة الداخلية منصة أبشر الإلكترونية.

تسجيل الدخول على رابط أبشر الحساب الشخصي.

الضغط على أيقونة خدماتي، الاستعلامات، الجوازات، اختيار أيقونة الاستعلام عن الإقامة.

كتابة رقم الإقامة ورمز التحقق والضغط على بحث.

سوف تظهر صفحة تحتوي على كافة التفاصيل حول الإقامة وسداد الرسوم بنجاح.

قيمة رسوم تجديد الإقامة

يجب على العمالة الوافدة معرفة تاريخ إنتهاء الإقامة ومدة الصلاحية لكي يقوموا بتجديد الإقامة قبل موعد إنتهاؤها تجنبًا للتعرض للغرامات المالية، بسبب مخالفة قوانين الإقامة، حيث تبلغ قيمة الغرامة في المرة الأولى 500 ريال سعودي، والمرة الثانية ألف ريال سعودي، والمرة الثالثة الترحيل نهائيًا من المملكة، وتبلغ قيمة الرسوم كالتالي :

رسوم التجديد للعمالة المنزلية 600 ريال سعودي.

رسوم التجديد لكل فرد من أفراد الأسرة المقيمين مع الوافد بعد بلوغهم 18 عام تبلغ 500 ريال سعودي.

رسوم التجديد للإقامة للفرد العامل 650 ريال عن كل فرد في المُؤسسة.

شروط تجديد الإقامة

كي لا يتعرض الوافد للعديد من العوائق عند القيام بتجديد الإقامة لابد من توافر الشروط التالية :

أن يكون الوافد متواجد ومقيم داخل الأراضي السعودية.

ألا تتواجد أي مخالفات مرورية في سجله.

أن يكون جواز السفر للوافد ساري المفعول.

أن يكون للفرد المُراد تجديد الإقامة له ولأي فرد من أفراد الأسرة التابعة البالغ 15 عام بصمة وصورة خاصة به لدى الجوازات.