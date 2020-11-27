نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط الجديده للحصول على قروض بنك التسليف فى السعوديه في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض بنك التسليف وشروط الحصول عليه، حيث يكون بنك التسليف من أشهر البنوك في المملكة العربية وليس السبب في شهرته أنه يعمل على تقديم تمويلات اجتماعية لفئة محدودي الدخل فقط بل لأنه يقدم قروض خاصة بالمشروعات الصغيرة والمنشآت وقروض حسنة، وهذا جعله يتخذ مكانة كبيرة جداً لكونه بنك سليف بالنهاية، وأصبح أهم الجهات التي تقدم المساعدات لمحدودي الدخل في المملكة السعودية.

قروض بنك التسليف وشروط الحصول عليه

يمنح بنك التسليف قروض حسنة دون أي فواد لجميع المواطنين السعوديين فقط محدودي الدخل وأصحاب المهن والحرف ولإنشاء المشروعات الصغيرة، وهذه القروض تعمل على تشجيعهم على مزاولة الحرف، دون الحاجة إلى اللجوء لأي نوع من المساعدات بجهة أخرة تساعدهم أن يحصلوا على تمويلات وقروض بنك التسليف لحسابهم الشخصي.

بالإضافة إلى أن بنك التسليف يوفر قروض اجتماعية لكافة المواطنين لأجل توجيههم للتخلص من جميع المشكلات والمعوقات المالية، كما أنه يهدف لدعم ثقافة التوجيه والوعي والادخار عند الأشخاص بالمجتمع السعودي.

أهم شروط الحصول على قروض بنك التسليف

وضع بنك التسليف السعودي عدة شروط يجب أن تكون متوفرة في المتقدمين للحصول على القرض والتي تتمثل فيما يلي:

يجب على المتقدم أن يكون حامل الجنسية السعودية.

يجب أن يكون غير مديون لأي بنك أخر.

يجب أن يتوفر به جميع الأحكام والشروط التي تكون على حسب نوع القرض المطلوب.

يجب أن يكون من الأشخاص الملتزمة بسداد القرض.

يجب أن يقوم بتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من البنك، وتجهيز جميع الضمانات المطلوبة كما يتم تحديدها على حسب لائحة البنكة لضمان قبول الحصول على القرض.

شروط الحصول على قرض الزواج من بنك السليف

لكي تستطيع عميلنا العزيز الحصول على قرض الأسرة المقدم من بنك التسليف يجب أن يتوفر لديك بعض من الشروط أهمها الآتي:

لابد من أن لا يتخطى عمره عن 25 سنة ولا زيد عن 55 سنة.

يجب أن يكون متفرغ تماماً للمشروع الذي يريد أن يحصل على القرض لأجله.

أن يكون القرض لمشروع خاص بالمتقدم.

يشترط بأن يكون حامل الجنسية السعودية بمعنى مواطن سعودي.

أن لا يكون يعمل في أي مكان بمعنى عاطل عن العمل.

أن لا يمتلك منشأة يرغب في تمويلها.