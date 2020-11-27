نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية للمواطنين عن بعد عبر موقع أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمات الأحوال المدنية وتوصيل الوثائق بعد التسجيل للمنزل، حيث أن الأحوال المدنية تقوم بتقديم خدمات عديدة متعلقة بالمواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية، في ظل ما تمر به المملكة العربية السعودية متأثرة بتلك الجائحة فمن أجل الحفاظ علي المواطنين تسعي لتقديم خدمات المواطنين إلكترونيا، فالأحوال المدنية أتاحت خدمة التفويض الإلكتروني وهي إمكانية تفويض شخص أخر ينهي الإجراءات باسمك عبر أبشر، وأيضا الأحوال المدنية تمكن المواطنين من التسجيل الإلكتروني عبر منصة أبشر وتوصيل الوثائق من خلال البريد للمنزل بدون الذهاب للمقر للتسجيل والاستلام، وسوف نقدم من خلال موقعنا الخدمات المقدمة من الأحوال المدنية وكافة التفاصيل عن الإجراءات الخاصة بالتسجيل وتوصيل الوثائق للمواطنين في منازلهم.

الأحوال تقدم خدمة التعريف الإلكتروني

فخدمة التعريف الإلكتروني تعتبر خدمة مهمة تساعد في إمكانية تعرف الوالدين علي أبنائهم عن طريق منصة أبشر الإلكترونية، وبذلك لا توجد ضرورة لذهاب الوالدين إلي مكتب الأحوال، فتلك الخدمة تقوم بتوفير كلا من الوقت والجهد وذلك بالإضافة إلي حل مشكلة تأخر إصدار بطاقة الهوية بسبب عدم وجود الوالدين في نفس المكان مع الأبناء.

خدمات الأحوال المدنية وتوصل الوثائق للمنزل

أعلنت الأحوال المدنية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن خدمة التفويض الإلكتروني، فتلك الخدمة تمكن المواطنين السعوديين المستفيدين من خدماتها أن ينهوا الإجراءات بتفويض شخص ينوب عنهم من خلال منصة أبشر الإلكترونية، فالهدف من تقديم هذه الخدمة التسهيل علي المواطنين وللحد من انتشار تلك الجائحة والحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، حيث أن خدمات الأحوال المتاح فيها التفويض وإنهائها إلكترونيا وتوصيل الوثائق إلي المنزل هي كالتالي: خدمة استلام كلا من (بطاقة الهوية، وشهادة الميلاد، وسجل أسرة، شريحة بيانات، إشعارات التعديل)، وخدمة القيام بالتبليغ عن واقعة (ميلاد، زواج، طلاق، وفاة)، وخدمة تعديل المهنة إلكترونيا، فالآن منصة أبشر تمكن كل مواطن سعودي من إصدار أي وثيقة من الوثائق ويتم توصيل الوثائق واستلامها عن طريق البريد السعودي بدون الذهاب للمقر، كما تأكد الأحوال المدنية علي ضرورة الحفاظ علي الهوية لأنها تحفظ حقوق كل مواطن، فبطاقة الهوية الوطنية تعتبر وثيقة رسمية من ضمن الوثائق التي تحفظ حقوقك في المملكة العربية السعودية، وتأكد كافة الأنظمة علي عدم القيام برهنها في أي جهة، حيث عند قيام أي مواطن برهنها في أي مكان أو جهة سوف يتعرض هذا المواطن للمساءلة القانونية، وذلك لمخالفته للتعليمات الموضوعة والواجب تنفيذها.

خدمة تسجل مولود جديد إلكترونيا عبر أبشر

الأحوال المدنية تسعي لسهولة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال أبشر عن طريق تسجيل الوثائق وتوصيلها للمنزل عن طريق البريد السعودي من خلال عنوانك المسجل، ومن تلك الخدمات التي أعلنت الأحوال المدنية عن أصدار الخدمة وتوصيل أوراقها للمنازل هي خدمة تسجيل المواليد، وخدمة سجل الأسرة للزواج، وخدمة سجل الأسرة للأمهات، سوف نتناول ذكر تفاصيل وخطوات خدمة تسجيل المولود الجديد التي يتم إجرائها إلكترونيا بدون الذهاب للمقر الرسمي لها، لتسجيل المواليد بشكل صحيح وتصلك الوثائق سليمة لابد من اتباع الخطوات التسجيل التالية:

قيام المواطن بالدخول رابط منصة أبشر لخدمات الأحوال المدنية.

يدخل المواطن بيانات حسابه علي المنصة من أسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.

يضغط المواطن علي أيقونة خدماتي واختيار خدمات.

المواطن المتقدم للتسجيل يختار الأحوال المدنية.

ثم يضغط علي اختيار خدمة تسجيل المواليد.

ملحوظة يمكن اتباع نفس الخطوات في الخدمات الأخري المقدمة إلكترونيا مع تغير أخر اختيار فقط بالخدمة المطلوب إجرائها.