نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن خدمات مكتب العمل برقم الهوية ومعرفة قيمة الرسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تماشيًا مع رؤية حكومة المملكة العربية السعودية “2030”، فإنه يمكن لأي مواطن أو مقيم الاستعلام عن خدمات مكتب العمل برقم الهوية، ومعرفة قيمة الرصيد أونلاين من خلال الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي توفر العديد من الخدمات، خصوصًا فيما يتعلق بالوافدين، ونقل الكفالة، وإصدار رخصة العمل، ورسوم تجديد الإقامة، والاستعلام عن نقل كفالة المقيم، والرسوم المطلوبة، وغيرها الكثير من الخدمات، دون الحاجة إلى زيارة أحد المكاتب التابعة للوزارة والمنتشرة في أرجاء المملكة.

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل برقم الهوية

لكي نستعلم عن خدمات مكتب العمل برقم الهوية، من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في جميع مناطق ومحافظات المملكة، حيث يتم الاستعلام عبر الآتي:

نقوم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم نكتب اسم المستخدم وكلمة السر، في الأماكن المخصصة.

بعد ذلك نقوم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم نضغط على خدمة استعلام خدمات مكتب العمل.

وفي الخطوة التالية، ندخل رقم الهوية، وننقر على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر جميع التفاصيل المتعلقة بخدمات مكتب العمل السعودي.

الاستفسار عن وافد أونلاين في السعودية

ومن خلال موقع الوزارة يمكننا بكل سهولة، الاستفسار عن الوافد، لمعرفة جميع المعلومات الخاصة به، وذلك على النحو الآتي:

بداية، يجب أن نسجل الدخول في موقع وزارة الموارد البشرية. ننقر على الخدمات الإلكترونية. ثم بعد ذلك، النقر فوق أيقونة “استعلامات”. ثم نختار خدمة الاستعلام عن وافد، ونقوم بكتابة رقم الإقامة الخاصة بالمقيم، أو رقم الحدود، ثم الجنسية. في النهاية، نضغط على “بحث”، لظهور جميع المعلومات المتعلقة بالمقيم.

معرفة الرسوم الخاصة بمكاتب العمل في السعودية إلكترونيا

ويمكن لأي مواطن أو مقيم في السعودية، معرفة الرسوم الخاصة بالخدمات التي ينجزها من خلال موقع وزارة الموارد البشرية عبر الإنترنت، حيث يتم معرفة الرسوم من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الموارد البشرية.

ثم نقوم بالضغط على الخدمات الإلكترونية للعمل.

نسجل عملية الدخول إلى الموقع.

ونختار من القائمة “خدمة الإصدار”.

يلي ذلك خدمة تجديد الرخصة.

علينا بعد ذلك إدخال رقم الإقامة.

بعد ذلك، ندخل رمز التحقق.

في النهاية ننقر على أيقونة “بحث”، لظهور جميع التفاصيل الخاصة برسوم مكاتب العمل.