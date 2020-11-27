نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل دخول مساند للأفراد 2020 إصدار تأشيرة جديدة للعمالة المنزلية 1442 app.musaned.com.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تسجيل دخول مساند للأفراد 2020 حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن طريق الولوج إلى المنصة الالكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية، والتي تعمل الوزارة من خلالها على تقديم عدد من الخدمات الالكترونية الميسرة لتعزيز رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تحويل جميع الخدمات إلى النظام الرقمي الالكتروني بدلًا من الخدمات الورقية، بالإضافة إلى خطوات استخراج تأشيرة زيارة عائلية للسعودية، فهي خدمة تسهيل إجراءات الاستقدام عن طريق تقديم طلب التأشيرة الإلكترونية وبعد ذلك التعاقد الإلكتروني ثم دفع التكاليف ومراجعة الطلب حتى وصول العاملة المنزلية ورابط مساند تسجيل دخول الأفراد الجديد app.musaned.com.sa.

خطوات تسجيل دخول مساند للأفراد

يمكنكم تسجيل الدخول إلى منصة مساند عن طريق تسجيل دخول الأفراد من خلال موقعها الرسمي على شبكة الانترنت عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة مساند.

الضغط على تسجيل الدخول.

اختيار تسجيل حساب جديد.

تحديد نوع إثبات الهوية سواء وطنية أم الإقامة.

الضغط على التالي.

إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة بصورة صحيحة.

كتابة الاسم الأول الخاص بالمستخدم واسم العائلة.

تحديد تاريخ الميلاد.

الضغط على التالي.

استكمال جميع البيانات المطلوبة.

الضغط على تسجيل الدخول.

وبعد ذلك يتم الذهاب إلى الصفحة الرئيسية مرة أخرى باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وكلمة المرور التي تم تحديدها.

طريقة اصدار تاشيرة جديدة للعمالة المنزلية عن طريق مساند

الاستعلام عن طلب الاستقدام عبر منصة مساند 1442

كما تتيح المنصة عبر موقعها الرسمي إمكانية الاستعلام عن حالة طلب الاستقدام بصورة الكترونية عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة وهي كالتالي:

الذهاب إلى منصة مساند app.musaned.com.sa

اختيار خدمة الاستعلام عن حالة الطلب.

إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة.

تحديد تاريخ الميلاد للسعوديين

أو تحديد تاريخ انتهاء الإقامة بالنسبة للمقيمين.

إدخال رقم الطلب.

الضغط على كلمة بحث.

تحميل تطبيق مساند الإلكتروني

كما تتيح وزارة العمل السعودية إمكانية تحميل تطبيق مساند والذي تم إطلاقه كخدمة جديدة لمساعدة المواطنين لإنهاء كافة معاملاتهم بصورة ميسرة، ويمكنكم تحميله لأجهزة الاندرويد من متجر بلاي ستور أو لأجهزة الأيفون من متجر IOS.