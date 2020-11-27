بنك الراجحي تمويل شخصي لشراء منزل أو فيلا 1442

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عمر شويل - جدة يوفر لكم بنك الراجحي تمويل شخصي من أجل شراء منزل أو شراء فيلا ، حيث أعلن بنك الراجحي عن توفير تمويل شراء منزل أو فيلا بأقساط ميسرة ، وقد قام بنك الراجحي بتوفير تمويل جديد من أجل أن يناسب جميع الفئات المجتمعية داخل المملكة، ومن خلال هذا التقرير سنتعرف على رابط التقديم على تمويل شراء منزل ، بالإضافة إلى مزايا التمويل العقاري والشروط الواجب توفرها للحصول على تمويل ميسر بدون كفيل من بنك الراجحي.

بنك الراجحي تمويل شخصي لشراء عقار

كما ذكرنا فإن بنك الراجحي وفر فرصة امتلاك منزل من خلال تقديم المصرف الراجحي مبلغ تمويل يقدر بحوالي 58 ضعف من مجمل الراتب الشهري للعميل وبشروط ميسرة وبسيطة، وفي الخطوة الأولى يجب على العميل معرفة كم يساوي مبلغ التمويل، حيث أكد بنك الراجحي السعودي التمويل العقاري يساوي 50 ضعف الراتب الشهري الذي يحصل عليه العميل لمدة 20 سنة، وحوالي 82 للراتب الشهري للعميل لتمويل بقدر 30 سنة، وفيما يلي التقدم الأساسي و يتضمن قيمة التمويل والقسط الشهري.

ما هي نسبة التمويل العقاري

نسبة التمويل العقاري تبلغ سنويا وعلى مدار 20 سنة حوالي 4.25% بنسبة ثابتة وبأرقام تقريبية تبلغ نسبة التمويل سنويا على مدار 30 سنة حوالي 3.25% بنسبة ثابتة لأول نصف عقد ” خمس سنوات” على أن تتم مراجعتها كل ثلاث سنوات تجدر الإشارة إلى أنها أرقام تقريبية وليست ثابتة.

طريقة التمويل العقاري لشراء منزل

أولا يجب فتح حساب في بنك الراجحي

يجب أيضا تحويل الراتب إلى الحساب الشخصي في مصرف الراجحي

القيام بملئ طلب تمويل وإحضار المستندات المطلوبة من قبل البنك

وإحضار المستندات المطلوبة من قبل البنك التوقيع على العقد عند الموافقة النهائية من طرف بنك الراجحي.

كيف يمكنني التقديم بطلب تمويل عقاري من بنك الراجحي

وقد جاءت أغلب الأسئلة حول ما هي المستندات المطلوبة للحصول على تمويل عقاري لشراء بيت و كيف يمكنني أن أقوم بتقديم طلب تمويل عقاري بنك الراجحي، وقد أكد البنك الراجحي أنه يمكن من خلال طريقتين:

الأولى عبر زيارة أحد فروع البنك الراجحي المنتشرة في جميع أراضي المملكة العربية السعودية والثانية عبر الرقم المجاني ويمكن الاتصال من خلال “8001241222”.

ما هي الوثائق المطلوبة للتمويل العقاري من بنك الراجحي

يجب إحضار صورة عن الهوية الوطنية شرط أن تكون صالحة

إصدار خطاب تعريف لدى الجهة المشغلة وأن يكون مصدق من الغرفة التجارية بالقطاع الخاص

طلب ملئ استمارة التمويل

وضع سعر للمنزل

صورة عن رخصة البناء

كروكي مكان المنزل

صورة عن الصك شرط أن يكون مستقل للوجهين

ملئ إقرار المعاينة.

رابط حاسبة مصرف الراجحي الالكترونية وخطوات حساب التمويل العقاري