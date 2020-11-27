نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الراجحي سيحقق كل أحلامك ويمنحك منزلاً وفيلا بكل سهوله في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الراجحي سيحقق كل أحلامك ويمنحك منزلاً وفيلا بكل سهوله تعرف على التمويل الذي يقدمه بنك الراجحي للحصول على شقة سكنية أو فيلا وأيضاً إذا كنت تريد الحصول على تمويل من البنك لشراء قطعة أرض وشروط الحصول على التمويل من البنك .

تم الإعلان ببنك الراجحي عن خدمات التمويل العقاري والذي من دوره يمكن أي موظف لشراء عقار بأقساط طويلة المدى وتقدم الخدمات للمواطنين السعوديين فقط والذين يعملون في الجهات المعتمدة لدى الراجحي شرط أن يكون راتب الموظف لا يقل عن ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال سعودي ومدة خدمة العمل للموظف لا تقل عن ستة أشهر

يقدم موقع مصرف الراجحي تمويل لشراء شقة أو فيلا حسب الرغبة في التمويل ولا بد أن يتم التعرف على مبلغ التمويل المراد الحصول عليه من الراجحي

التعرف على أنواع الحلول للتمويل العقاري لشراء منزل عن طريق الراجحي هي

1- لشراء شقة أو فيلا :-

يتم الحصول على التمويل الذي يعادل ثمانية وخمسون ضعف راتبك الشهرى ومدة التمويل التي تصل إلى عشرون عاماً أو أن يساوي اثنان وثمانون ضعف راتبك الشهرى ومدة التمويل التي تصل إلى ثلاثون عاماً

2 – لشراء الأرض :-

يتم الحصول على تمويل يساوى ثلاثة وخمسون ضعف راتبك الشهرى وذلك مع توافر الشروط للحصول على التمويل العقاري ومساحة الأرض لا تقل عن مائتي متر مربع .

برنامج التمويل الإضافي للعملاء الذين ينطبق عليهم الشروط الائتمانية بمصرف الراجحي :-

وهذا البرنامج بالشراكة بين صندوق التنمية العقاري وبنك الراجحي وذلك بمنح المتوفر بهم الشروط بصرف قرض قيمته خمسمائة ألف ريال سعودي لتمويل البناء الذاتي أو وحدة تحت الإنشاء حسب ما ترغب به وتراه حسناً سنقوم بخدمتك وتقديم كل التسهيلات وتزليل العقبات .

أذا كنت تريد معرفة تفاصيل أكثر عن التمويل المقدم من بنك الراجحي والرغبة في أن تمتلك شقة أو فيلا يمكنك الدخول على الرابط الخاص ببنك الراجحي أو زيارة البنك بجميع فروعه كما يمكنك التعرف على الشروط لدى البنك التي يترتب عليها الحصول على التمويل وقيمة التمويل أيضاً والمزايا الممنوحة للمواطنين السعوديين .