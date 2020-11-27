نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط ومزايا الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من بنك البلاد بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك البلاد بالسعودية تمويل الأسهم وهو تمويل سريع حيث انه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما انه بدون تحويل راتب وبدون كفيل حيث انه سوف يساعد في تحقيق أي أمال أو تطلعات المستفيدين من ذلك التمويل من تنطبق عليهم الشروط،كما أن المعروف عن القروض في المملكة أن معظمها تتطلب من العميل الحصول على التمويل الذي يناسبه في مقابل تحويل الراتب المصرف بشكل مباشر من جهة العمل،ومن ضمن هذه القروض التي يقدمها بنك البلاد السعودي تمويل شخصي سريع بدون كفيل وبدون تحويل راتب بفترات سداد مريحة تتناسب مع الشخص المتقدم للحصول علي القرض وهو ما يحدد قيمة القسط الشهري علي حسب مقدرته وسريعاً ما تتم الموافقة علي الحصول علي التمويل الشخصي بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة.

شروط الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل

1- لابد ان لا يقل العمر للعميل المتقدم عن 18 عام للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب .

2- يجب ان يكون هناك حساب جاري للعميل المتقدم للحصول علي ذلك التمويل لدي بنك البلاد .

3- يجب أن يكون العميل على رأس العمل في واحدة المنشآت المعتمَدة لدى البنك في أي من القطاعين العام أو الخاص

4- يجب ألاَّ يقل مجموع دخل العميل الشهري عن 3000 ريال سعودي للعملاء السعوديين و 3500 للعملاء الغير سعوديين في القطاعات الحكومية

مزايا التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

1- يتميز انه يمكن للعميل شراء اسهم أي شركة ضمن قوائم الأسهم المعتمدة من اللجنة الشرعية والمحددة من قب ل بنك البلاد

2- يتميز هذا التمويل بسرعة أتمام جميع مراحل اجراءات طلب التمويل للعميل .

3- يتميز هذا التمويل بفترة سداد مرنة تصل إلى 60 شهر.

4- بناء على ضوابط مؤسسة النقد يوفر إمكانية السداد المبكر في أي وقت

5- يمكن اختيار أقساط تتناسب مع دخل العميل الشهري.

6- يتميز بإمكانية تأجيل قسط من كل عام

7-يتميز بإمكانية الحصول على تأجيل سداد الأقساط في البداية

8-يتميز انه تمويل شخصي للعميل بدون كفيل

9- يتميز بانه تمويل يصل قيمة إلى 2 مليون ريال سعودي

10- يتميز بإمكانية حصول العميل على تمويل إضافي

11- يتميز بتوفير التمويل للعملاء المتقاعدين

12-يتميز بانه متاح لموظفي البنوك السعودية المحلية

13-هذا التمويل الشخصي متاح للسعودين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية

​المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شخصي بدون كفيل

1- يجب أحضار أصل الهوية الوطنية للعميل طالب التمويل الشخصي من بنك البلاد السعودي ويجب أن تكون سارية المفعول غير منتهية بالمملكة العربية السعودية أو صورة الإقامة لغير السعوديين .

2- تعبئة جميع البيانات المطلوبة لدى بنك البلاد داخل أراضي المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على ذلك التمويل الشخصي

3- إقرار طالب القرض بالتزاماته الشخصية لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

4- يجب أحضار صورة بطاقة العمل لموظفي القطاعات العسكرية داخل المملكة العربية السعودية

5-تعبئة طلب شراء لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

6- يجب أحضار تعريف جهة العمل و الذي يشمل كل من الراتب الشهري وأسم الوظيفة وتاريخ بداية الالتحاق بالعمل

7- يشترط أحضار خطاب تحويل الراتب

8- يشترط تثبيت الراتب الشهري لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية وهناك فئات تحصل على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب الشهري ويحددها بنك البلاد

طريقة الحصول على التمويل الشخصي لدى بنك البلاد للسعودي والمقيم بالمملكة