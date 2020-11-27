نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر الجوازات أو بدون الدخول لمنصة ابشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتعتبر الإقامة هي اهم ما يملكه الوافد داخل حدود المملكة العربية السعودية ولذلك فانه من الخدمات الإلكترونية الهامة للوافد في المملكة العربية السعودية هي خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة وهي من المواضيع التي كثر البحث عنها في الآونة الأخيرة وذلك لأنها تخدم عدد كبير من الوافدين في المملكة العربية السعودية ولذا قامت الحكومة بتقديم خدمات إلكترونية والتي تتيح للوافدين من خلال منصة ابشر الاستفسار عن كل من صلاحية الإقامة وكيف يتم تجديدها ودفع الرسوم الخاصة بها .

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة أبشر

ولا يعتبر موقع أبشر موقع خاص بتحديد موعد الإقامة للأشخاص المقيمين فقط في المملكة بل توجد العديد من الخدمات من خلال هذا الموقع ومنها القيام بتمديد التأشيرة للزيارة العائلية والسياحية والعلاجية والتجارية أو العمل إلكترونيا أيضا يمكن للمقيم الاستعلام عن صلاحية الإقامة له ولأسرته عن طريق اتباع الخطوات الأتية :-

يجب الدخول إلى منصة ابشر الإلكترونية. ثم تقوم بالنقر علي أفراد. يتم التسجيل بالموقع عن طريق كتابة أسم المستخدم أو رقم الهوية. تقوم بإدخال رمز التحقق ثم تقوم بالنقر علي خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة. في هذه الحالة يتم سوف تظهر صفحة تحتوي علي كل البيانات الخاصة بإقامتك وأقامه آسرتك

الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر

يمكن التحقق من رقم الإقامة للتحقق من صلاحية المقيمين الذين سبق لهم تسجيل حسابات عبر بوابة جوازات أبشر،حين لا يمتلك المقيم حسابا في منصة ابشر وفي نفس الوقت يرغب في الاستعلام علي صلاحية الإقامة يمكنه اتباع الخطوات الأتية :-

1- يجب الدخول الى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

2- ثم يجب عليه اختيار بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل

3- ثم اختيار بوابة الأفراد

4- ثم يقوم بالنقر علي اختيار مستخدم جديد

5- يدخل رقم الإقامة الخاص به

6-ويختار التقويم سواء هجري أو ميلادي ثم يقوم بكتابة تاريخ ميلاده حسب اختياره .

7- يقوم بإدخال رمز التحقق ثم ينقر علي التالي

في هذه الحالة يتم الانتقال ألي صفحة تحتوي علي كل البيانات الخاصة بالمقيم وأيضا تحتوي علي تاريخ انتهاء الإقامة بكل من التقويمين

الجدير بالذكر انه يمكن عبر منصة ابشر ليس فقط الاستعلام عن صلاحية الإقامة ولكن أيضا تجديد وتمديد تأشيرات الزيارة ، وبالنسبة لمن سوف تنتهي فترة أقامتهم ما بين الثامن عشر من مارس ألي الثلاثون من يونيو فقد اعلنت المملكة العربية السعودية انه بدون دفع أي رسوم سوف يتم تجديد هوية المقيم مجانا والسبب في ذلك وجود فيروس كرونا ، علما بانه بعد الثلاثون من يونيو يتعين علي الوافدين تجديد أقاماتهم وجميع مؤسسات القطاع الخاص سوف يطبق عليها هذا التجديد بان يتم دفع 500 ريال سعودي لكل وافد من خارج المملكة العربية السعودية ويستثني من ذلك بعض الفئات .