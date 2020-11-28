نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ظل غياب الإصابات بـ فيروس كورونا بين المعتمرين.. السعودية تصدر مليون تصريح عمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكد نائب وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، الدكتور عبد الفتاح مشاط، أن المملكة لم تسجل حالة إصابة واحدة بـ فيروس كورونا ، في ظل إصدار مليون تصريح عمرة في الموسم الحالي، وأنها نجحت في تسيير المرحلة الثالثة من قوافل المعتمرين، نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط اللازمة للحد من انتشار الفيروس، مشيرًا إلى أن هناك بعض المعتمرين لا يلتزمون بارتداء الكمامات وإتباع الإجراءات الوقائية في المسجد النبوي، ويتم إرجاعهم من مراكز النقل ومراكز التجمع.

توقعات أعداد الحجاج الموسم الحالي في ظل انتشار فيروس كورونا

أشار المشاط أنه لا يمكن حتى الآن وضع توقعات لأعداد الحجاج لهذا الموسم، حيث أن وزارة الحج والعمرة تنتظر بيان رسمي من وزارة الصحة للتأكد من مدى صحة معلومة التوصل إلى اللقاح الخاص بـ فيروس كورونا ، وبعدها سيتم اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لأعداد الحجاج في الموسم الحالي.

النتائج التشغيلية للمرحلة الثالثة أثبتت كفاءة خطط العودة لقطاع العمرة

أكد نائب وزير الحج والعمرة أن الخطط الآمنة التي تم إتباعها من أجل عودة قطاع العمرة بشكل آمن في ظل جائحة كورونا أثبتت كفاءتها من خلال نتائج تشغيل المرحلة الثالثة، وظهر ذلك جليًا من خلال التغيرات الإيجابية على قطاع النقل وقطاع الفنادق، بفضل التعاون بين كافة قطاعات المملكة، وإشراف الوزارة بشكل دوري على كافة مراحل الزوار والمعتمرين للتأكد من كفاءة الخدمة المقدمة لهم، والتزامهم بمواعيد البرامج المحددة لهم من خلال تطبيق “اعتمرنا”.

الخطط الاستراتيجية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المعتمرين والزوار

قامت وزارة العمرة والحج السعودية بوضع خطط استراتيجية لضمان تنفيذ الاجراءات الوقائية بين المعتمرين في جميع مراحل العمرة، والتي من أهمها تقسيم المعتمرين إلى 32 مجموعة يوميًا بواقع ست فترات، حيث تحتوي كل مجموعة على عدد خمسين معتمر على الأقل.

وفيما يتعلق بالحالة الصحية للمعتمرين، أكد المشاط أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بـ فيروس كورونا ، وأنه في حالة ظهور أي حالة إصابة سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعامل مع المريض واحتوائه والقيام على تقديم العلاج والرعاية الصحية له قبل مغادرة السعودية، حيث من المقرر أن يتم تخصيص نسبة 10% من إجمالي عدد الفنادق المخصصة لتسكين المعتمرين لحالات العزل وحجز المشتبه في إصابتهم.