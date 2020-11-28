نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار و تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نتحدث اليوم عن خطوات إصدار وتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة فى المملكة العربية السعودية ويعتبر من الموضوعات التى تهم كل اجنبي يعمل فى السعودية وسوف نتحدث على الخطوات التى تستطيع من خلالها إصدار أو تجديد رخص العمل وتعتبر هذه الرخصة بمثابة موافقة ضمنية من وزارة الموارد البشرية بالعمل داخل أراضي المملكة وتهتم السعودية اهتماما بالغا بالعمالة الأجنبية الوافدة إليها من جميع البلدان حتى انهم يمثلون عدد كبير وتضع قوانين واضحه للتسهيل عليهم في إصدار وتجديد رخص العمل.

ما هي خدمة تجديد رخص العاملين في السعودية

خدمة تجديد رخص العمل فى السعودية تكون باتفاق مع وزارة العمل والتنمية السعودية لتقديم خدمات مثل إصدار رخصة العمل لأي عمالة أجنبية جديدة وافدة إلى السعودية ، وأيضا التجديد لأي عمالة تعمل بالفعل داخل السعودية ، ويقصد بكلمة اجنبي هنا اى عمالة غير سعودية ينتمون لجنسيات أخري ، وتمثل العمالة الأجنبية فى السعودية جزء كبير حيت يقومون بالعمل في جميع المجالات مثل ( التدريس – الطب – الهندسية – البناء – وغيرها من الوظائف التي تساعد على نهضة المملكة.

رسوم خدمة رخص العمل للعمالة الوفدة

رسوم خدمة رخص العمل للعمالة الوافدة تكون 100 ريال سعودي لمدة عام فقط ويتم دفعها عبر قنوات الدفع المختلفة ولمزيد من المعلومات عن خدمة سداد ،وتظل الوزارة تؤكد على ضرورة الاطلاع على كل الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها عبر زيارة الموقع الرسمي.

شروط أصدار و تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة



1 – لابد من سريان صلاحية جميع تراخيص المنشأة وأيضا اشتراك خدمة العنوان الوطني لدى البريد السعودي .

2 – إذا كانت المنشأة في النطاق الأحمر لا يمكن إصدار او تجديد الرخصة.

3 – إذا كانت المنشأة في النطاق الأصفر لا يمكن أصدار رخصة جديدة.

4 – إذا كانت المنشأة في النطاق الأصفر يشترط ألا يكون قد مضى سنتين أو اكثر على الوافد منذ دخوله السعودية .

5 – لا يتجاوز تاريخ انتهاء الرخصة 6 أشهر .

اتفاقية مستوى الخدمة

يتم إغلاق طلبك فوريا عن طريق الخدمات الإلكترونية وإذا لم يتم التجاوب والتواصل في المدة المحددة يمكنك تصعيد ومتابعة الطلب عبر خدمة صوتك مسموع

خطوات تنفيذ الخدمة

1 -قم بتسجيل الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية واختر المنشأة ثم خدمة ( إصدار او تجديد رخصة العمل ) .

2 – قم بإضافة الوافدين المراد تجديد او إصدار الرخصة لهم .

3 – قم بالضغط على بحث وقم باختيار العمالة المطلوب إصدار الرخص لهم ثم ( إرسال ) ثم ستظهر لك تذكرة مراجعه تحويل رقم السداد .

4 – ستصلك رسالة نصية على الجوال سيكون بها رقم السداد وتفاصيل الطلب .

5 – من خلال البنوك المحلية قم بتسديد الرسوم .

6 – راجع مكتب الجوازات من اجل إصدار الإقامة بعد السداد .