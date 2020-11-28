نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط شانجان CS95 كلاسيك 2021 بنك البلاد أو مصرف الراجحي في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض تقسيط شانجان CS95 كلاسيك 2021 في السعودية تأتي في سياق متصل مع عروض تقسيط السيارات الجديدة أو تقسيط السيارات المستعملة حيث تتعدد الجهات التي تقدم أفضل عروض تقسيط السيارات من خلال التنافس من أجل الحصول على الحصة السوقية الأكبر مع تزايد الإقبال على شراء السيارات بالتقسيط من قبل شريحة عريضة من المستهلكين الحاليين الذين يرغبون في امتلاك سيارات 2021 أو المستهلكين الجديد الذي يبحثون عن فرصة شراء سيارة بالتقسيط كأول تجربة لهم في هذا المجال.
مواصفات شانجان CS95 كلاسيك 2021
تأتي مواصفات شانجان سي اس 95 كلاسيك قريبة إلى حد ما مع فئة CS95 الأخرى التي تشمل :
- شانجان CS95 Royal موديل 2021
- شانجان CS95 Platinum دبل موديل 2021
- شانجان CS95 Royal دبل سقف اسود موديل 2021
وبشكل عام تشمل المواصفات ما يلي:
- سعة المحرك : 2.0 لتر – توين تيربو
- ناقل الحركة : اوتوماتيك 6 سرعات.
- نوع الدفع : دفع أمامي
- نظام مساعد للفرامل مع وظيفة اوتوهولد
- مقاعد جلد فاخرة
- شاشة لمس ملونة عالية الدقة 14 بوصة مع نظام ملاحي.
- شبكة WiFi (هوت سبوت عبر الجوال).
سعر شانجان CS95 كلاسيك 2021
- سعر شانجان CS95 كلاسيك 2021 بدون قيمة الضريبة المضافة 88 ألف ريال.
- سعر شانجان CS95 كلاسيك 2021 شامل القيمة المضافة 101 ألف ريال.
- سعر التقسيط يضاف إليه معدل النسبة السنوي حسب كل بنك.
عروض تقسيط شانجان CS95 كلاسيك 2021 من بنك البلاد
يقدم بنك البلاد خيارات متعددة من تقسيط السيارات سواء طريق التمويل التأجيري للسيارات الذي يحقق المنافع التالية :
- يمكن الحصول على قرض السيارة من بنك البلاد بدون تحويل الراتب في بعض الحالات.
- يشمل تمويل السيارات من بنك البلاد السعوديين وغير السعوديين.
- يستفاد من قروض السيارات في بنك البلاد حتى سن الـ65 عامًا.
- تغطية تأمينية شاملة طوال فترة التأجير.
عروض تقسيط شانجان CS95 كلاسيك 2021 من مصرف الراجحي
يقدم مصرف الراجحي كذلك إمكانية توفير قروض السيارات بحسب إحدى الطريقتين التاليتين :
- تمويل السيارات بالمرابحة من مصرف الراجحي حيث يوفر إمكانية توفير قرض السيارة مع تحميل المشتري نسبة فائدة سنوية قد تصل إلى 18 % في بعض الحالات.
- التمويل التأجيري من خلال تقسيط ثمن السيارة على دفاعات يقوم المشتري بدفع الدفعة الأولى منها ثم يتم تحويل الراتب على بنك الراجحي ويتم خصم قيمة الإيجار وفي نهاية المدة يقوم المشتري بدفع دفعة نهائية كبيرة للحصول على السيارة في النهاية بشكل كامل.
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