نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط شانجان CS95 كلاسيك 2021 بنك البلاد أو مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تقسيط شانجان CS95 كلاسيك 2021 في السعودية تأتي في سياق متصل مع عروض تقسيط السيارات الجديدة أو تقسيط السيارات المستعملة حيث تتعدد الجهات التي تقدم أفضل عروض تقسيط السيارات من خلال التنافس من أجل الحصول على الحصة السوقية الأكبر مع تزايد الإقبال على شراء السيارات بالتقسيط من قبل شريحة عريضة من المستهلكين الحاليين الذين يرغبون في امتلاك سيارات 2021 أو المستهلكين الجديد الذي يبحثون عن فرصة شراء سيارة بالتقسيط كأول تجربة لهم في هذا المجال.

مواصفات شانجان CS95 كلاسيك 2021

تأتي مواصفات شانجان سي اس 95 كلاسيك قريبة إلى حد ما مع فئة CS95 الأخرى التي تشمل :

شانجان CS95 Royal موديل 2021

شانجان CS95 Platinum دبل موديل 2021

شانجان CS95 Royal دبل سقف اسود موديل 2021

وبشكل عام تشمل المواصفات ما يلي:

سعة المحرك : 2.0 لتر – توين تيربو

ناقل الحركة : اوتوماتيك 6 سرعات.

نوع الدفع : دفع أمامي

نظام مساعد للفرامل مع وظيفة اوتوهولد

مقاعد جلد فاخرة

شاشة لمس ملونة عالية الدقة 14 بوصة مع نظام ملاحي.

شبكة WiFi (هوت سبوت عبر الجوال).

سعر شانجان CS95 كلاسيك 2021

سعر شانجان CS95 كلاسيك 2021 بدون قيمة الضريبة المضافة 88 ألف ريال.

سعر شانجان CS95 كلاسيك 2021 شامل القيمة المضافة 101 ألف ريال.

سعر التقسيط يضاف إليه معدل النسبة السنوي حسب كل بنك.

عروض تقسيط شانجان CS95 كلاسيك 2021 من بنك البلاد

يقدم بنك البلاد خيارات متعددة من تقسيط السيارات سواء طريق التمويل التأجيري للسيارات الذي يحقق المنافع التالية :

يمكن الحصول على قرض السيارة من بنك البلاد بدون تحويل الراتب في بعض الحالات.

يشمل تمويل السيارات من بنك البلاد السعوديين وغير السعوديين.

يستفاد من قروض السيارات في بنك البلاد حتى سن الـ65 عامًا.

تغطية تأمينية شاملة طوال فترة التأجير.

عروض تقسيط شانجان CS95 كلاسيك 2021 من مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي كذلك إمكانية توفير قروض السيارات بحسب إحدى الطريقتين التاليتين :