نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعار stc الجديد شعار png فيكتور متفرغ لشركة الاتصالات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شعار stc الجديد، و الخاص بشركة الاتصالات في المملكة العربية السعودية وفي العديد من الدول أيضاً، والذي قد تم الإعلان عنه في شهر ديسمبر خلال العام الماضي 2019 ميلادية، والذي استغرق العمل علي إصدار هذه السمة والشعار الجديد لمدة تصل إلي أكثر من ثماني عشر شهراً،وقد أوضحت شركة الاتصالات السعودية stc أن هذا الشعار الجديد لا يتعلق بالجودة فقط ولكن يتعلق بالتجربة البصرية المتميزة و الجديدة التي تعمل علي خلق علاقة حسية رائعة مع العميل، ومن المعروف أن شركة الاتصالات السعودية هي من أهم شركات الاتصال داخل أراضي المملكة العربية السعودية والتي تعمل علي تقديم العديد من الخدمات المتميزة لجميع عملائها وذلك لتوفير جميع سبل الراحة ولتلبية رغبات العملات من مختلف الفئات.

شعار stc الجديد

وكما قد ذكرنا سابقاً فان شركة الاتصالات السعودية تقوم علي توفير العديد من الخدمات مثل خدمة كمل سوا stc والتي توفر للعميل فرصة لإكمال المكالمة في حالة انتهاء الرصيد بشكل مفاجئ، أما عن الشعار الجديد فقد أعلنت الشركة السعودية إلي انه لا يوجد أي مخالفات توجد بهذا الشعار وانه لا ينتهك أي حقوق فكرية أو ملكية و أن كل ما يدور حول وجود مخالفات علي الشعار غير صحيح وللتعرف علي الشعار الأصلي فهي كالتالي:

شعار stc الجديد png

شعار png الجديد يتميز بالدقة و الجودة العالية ، كما يتميز الشعار بسهولة التحميل في الملفات الرقمية وطباعتها، ويرجع هذا بسبب وجود الخلفية البيضاء الشفافة .

شعار فيكتور

شعار فيكتور يتم فتح صور فيكتور عن طريق برنامج فوتوشوب، حيث يتم مضاعفة عدد البكسل التي تتكون منها الصور للحفاظ علي جودة ودقة عالية للصورة بصرف النظر عن التكبير المطبق علي الصورة.

شعار متفرغ

الشعار الأصلي للشركة ويكون الخلفية باللون البنفسجي يوجد بأوسطها كلمة stc باللون الأبيض ويوجد علي حرف ال t.

كما تقوم شركة الاتصالات السعودية بتوفير خدمة تقسيط بطاقات stc للمتقاعدين ومزايا تقسيط البطاقات، وبهذا قد نكون وصلنا إلي نهاية المقال وقد عرضنا علي حضراتكم بعض المعلومات عن الإشعار الجديد الخاص بشركة الاتصالات السعودية نرجوا أن يكون المقال قد نال إعجابكم .

