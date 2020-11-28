نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن 1442 قد أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية من خلال الموقع الرسمي لهذا البرنامج عبر الإنترنت، حيث يمكن لجميع المواطنين معرفة نتيجة الأهلية من خلال دراسة الأهلية وهذا جاء ردا على استفسار أحد المواطنين من خلال خدمة المستفيدين عبر الإنترنت على موقع تويتر.

اعتراض حساب المواطن

حساب المواطن أعلن بشكل رسمي أنه بدأ استقبال جميع الطلبات المقدمة للاعتراض على مبالغ الاستحقاق للدعم وذلك للدفعة 36 حيث يمكن للجميع تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الإنترنت، حيث أوضح البرنامج أنه قام بإيداع أكثر من مليون ونصف شهر نوفمبر الحالي، وبالتالي يستفيد أكثر من 10 مليون ونصف مستفيد وتابع، قد اكتملت طلباتهم والشروط المحددة لبرنامج حساب المواطن.

ضوابط حساب المواطن 1442

قام برنامج حساب المواطن بتوضيح الضوابط الجديدة التي تتعلق بجميع الأفراد المستقلين، وأكد أنه تم تعليق التسجيل في البرنامج لجميع المستفيدين الجدد الذين يريدون التسجيل، وأكد أنه يتم في الوقت الحالي تحديد الحد الأعلى للاستحقاق وتضمنت هذه التعديلات إيقاف التسجيل في البرنامج بعد انتهاء الدورة الثامنة والعشرين في شهر مارس الماضي، وتشمل هذه التعديلات أن يكون جميع الأفراد المستقلين بإثبات الاستقلالية بأحد الإثباتات التالية لجميع الأشخاص الذين بلغ ثمانية عشر عاماً وأكثر وهي كالآتي:

يتم تجهيز صق ملكية السكن أو عقد إيجار موحد يمكن الحصول عليه من منصة إيجار أو يقوم الأفراد المستقلين بتجهيز إثبات السكن سواء كان في المعاهد أو الكليات العسكرية أو الجامعة، حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم بشكل دائم من برنامج حساب المواطن حيث أوضح البرنامج أنه قام في شهر يونيو الماضي لتحديد اليوم العاشر لإضافة المستندات المطلوبة لضمان الحصول على دعم حساب المواطن بشكل دائم.