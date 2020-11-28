نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في العنوان الوطني للأفراد من البريد السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدم البريد السعودي دعماً يساعد المقيمين في المملكة على استبدال العنوان التعبيري بعنوان متقدم لمكان سكنهم، وبدلا من ذلك يقومون بعملية التسجيل في العنوان الوطني للأفراد. حيث إن إدراج العنــوان الوطني عبارة عن خطوة بسيطة تحدث من خلال عمليات التقدم المباشرة. سيساعد التسجيل في العنوان الوطني المقيم في تشجيع التبادلات مع البريد السعودي وتشجيع إرسال الشحنات إليه بشكل أسرع من البريد.

كيفية التسجيل في العنوان الوطني للأفراد

للتســـجيل في خدمة العنوان الوطني، عليك اتباع عدة خطوات:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع الويب المخصص لخدمة العنوان الوطـــني.

اضغط على التسجيل الفردي للمواطنين والمقيمين.

اقرأ الشروط والأحكام بعناية ثم اختر أنك توافق الالتزام بها وانقر فوق تسجيل لفتح صفحة إدخال المعلومات.

في الخطوة التالية اكتب معلومات موقعك السكني بدقة وقم بتضمين المنطقة والمدينة والحي وأيضًا معهم رقم المبنى المكون من 4 أرقام.

بعد التحقق من صحة بيانات موقعك والتأكد من صحتها ، أدخل بياناتك الشخصية ، والتي تتضمن رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والجنسية والهوية.

ما عليك سوى إدخال رمز التحقق الذي ستتلقاه ببساطة عن طريق رسالة نصية على رقم الهاتف الذي أدخلته ضمن البيانات الشخصية.

بعد مراجعة المعلومات اضغط على “تسجيل” لإنهاء إنشاء عنوانك الوطني.

أهمية إنشاء عنوان وطني

العنوان الوطني أمر حتمي لإكمال التبادلات المالية المختلفة من البنوك.

العنوان الوطني يسهل عليك نقل المشتريات الدولية والمحلية عن طريق البريد السعودي إلى منزلك.

يشجع العنوان الوطني على نقل البريد باستمرار إلى العنوان الصحيح.

من خلاله يتم الحصول على تقارير الحكومة والأوراق الهامة بانتظام عبر البريد.

يسرع ويشجع على استخدام المؤسسات التي يقودها دافعو الضرائب الإلكترونية.

إنه يجعل من السهل على السكان الاستفادة من مزايا أبشر على نطاق أوسع.

وبهذا أوضحنا خطوات التســـجيل في العنوان الوطني وأهمية التسجيل فيه للسعوديين والمقيمين في المملكة.