نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم على معاش الضمان الاجتماعي الجديد والفئات المستفيدة منه في المملكة العربية السعودية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب في الحصول على نفقات الضمان الاجتماعي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؟ إذن بالتأكيد ستود التعرف إلى شروط التقديم على معاش الضمان الاجتماعي من أجل تحقيق شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي للأفراد والأسر، وكذلك تنبغي معرفة المستحقين للمعاشات المصروفة من الضمان الاجتماعي.

شروط التقديم على معاش الضمان الاجتماعي

هنالك عدة شروط وضعتها الوزارة في المادة التاسعة ضمن اللوائح التنظيمية يجب تحققها قبل قبول المتقدمين للحصول على مبالغ الضمان الاجتماعي للدعم المادي وتضمينهم ضمن لوائح المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي التي تصرف كل فترة، وتلك الشروط هي كالتالي:

حصول المتقدم للضمان الاجتماعي على الجنسية السعودية. إقامة المتقدم للضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وقت التقديم على الضمان. تضع الوزارة حدّا أقصى للدخل الشهري حتى يكون المتقدم للضمان الاجتماعي مؤهلا تماما للاستفادة منه، لذا يجب كون الدخل متوافقا مع تلك الشروط. هناك شروط موضوعة في اللائحة تخص امتلاك الأراضي والعقارات يجب تحقيقها لدى المتقدم أولا. في لائحة النظام الجديد هناك قواعد خاصة بالصحة والتعليم وخدمات أخرى ويجب توافق تلك الشروط مع حالة المتقدم.

شروط حصول الأسر غير المعولة على الضمان

أوضحت الوزارة وجود شروط من أجل دعم الأسر غير المعولة (التي فقدت معيلها) من قبل الضمان الاجتماعي وهي:

أن يكون المتقدم سعوديا مقيما داخل البلاد، وهناك استثناءات مثل المرأة المتزوجة من سعودي هي وأطفالها وأطفال المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي كذلك. أن لا يقيم المتقدم بشكل دائم في مركز من مراكز الإيواء وكذا ينطبق الأمر على مراكز العلاج الحكومية أو حتى التابعة للجمعيات الخيرية التي تحصل على الدعم الحكومي. تصرف المعاشات للذكور من سن 18 عام الذين أنهو تعليمهم ولم يحصلوا على وظيفة حتى 26 عام، وللأنثى حتى عقد قرانها.

وتلك كانت أهم الشروط للحصول على الضمان الاجتماعي لكل من الأسر المعولة والأفراد.