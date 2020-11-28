نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب استعجال صرف المساعدة المقطوعة 1442 هجرية بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب استعجال صرف المساعدة المقطوعة هو أمر يهم جميع المواطنين والمواطنات المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية، والمساعدة المقطوعة هي من أهم البرامج التي يقوم بتقديمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، كما أشارت الوزارة انه يمكن الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة من خلال الوزارة، وتقوم الوزارة من منح المستفيدين والمستفيدات من دعم يصل إلي 20 ريال سعودي حتي 30 ريال سنوياً ويختلف المبلغ الذي يتم صرفة من مواطن لآخر حسب الظروف الأسرية التي يمر بها، والهدف من هذا البرنامج هو تقديم الدعم المالي و المساعدة إلي المواطنين الذين يعانون من عدم وجود وظيفة أو لمحدودي الدخل للعمل علي توفير احتياجاتهم الأساسية وخاصة َ في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا وقله فرص العمل وغلق المحلات والأنشطة التجارية خلال الفترة السابقة مما أدي إلي تأثر اقتصاد دول العالم اجمع مما عمل علي زيادة الأسعار علي المواطن.

طلب استعجال صرف المساعدة المقطوعة

أشارت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية إلي انه اصبح بإمكان المواطنين المستفيدين من الدعم التقديم علي طلب استعجال لتلك المساعدات، لان تلك المساعدات تعد من اهم الأشياء التي يحتاجها محدودي الدخل لسد احتياجاتهم الأساسية في ظل غلاء الأسعار بسبب الظروف التي تمر بها البلاد و للتقديم علي طلب الاستعجال يمكنكم اتباع الخطوات التالية :

الدخول علي الموقع الرسمي لموقع وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية عن طريق الإنترنت.

الدخول إلي حسابك الرسمي علي موقع الوزارة و كتابة الرقم السري الخاص بك.

الدخول علي منظومة الضمان الاجتماعي .

يجب الضغط علي “تسجيل طلب شكوي”.

عليك بكتابة الشكوي التي ترغب بها أو طلب تقديم الاستعجال.

عليك كتابة جميع الأسباب والمشاكل التي تواجهك في ظل بالاستعجال .

الضغط علي أيقونة تقديم الطلب.

كما أشارت الوزارة انه يجب أن تتوافر بعض شروط المساعدات المقطوعة للحصول علي الدعم ،و لتقديم طلب استعجال صرف المساعدة المقطوعة أيضاً يمكنك تسجيل أو تقديم الطلب من خلال النظام الصوتي عن طريق الاتصال علي الرقم التالي: 19111 ثم طلب الشكاوى و الاستعجال.

طريقة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة

الدخول إلي موقع وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية.

كتابة رقم السجل المدني أو رقم طلب المقطوعة في المربع الأول.

كتابة رمز التحقق البشري .

الضغط علي أيقونة الاستعلام.

سوف يظهر أمامك اسم المستفيد و المبلغ المخصص له.