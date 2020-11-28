نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم تفاصيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم تفاصيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1442 قام مجلس الوزراء بالموافقة بشكل رسمي على القرار رقم 211 والذي يتضمن نظام الضمان الاجتماعي، الذي يعمل على تطبيق النظام الذي صدر من خلال المرسوم الملكي رقم 45 بتاريخ 7 هجرياً، لفترة لا تتعدى عامين بحيث تقوم وزارة الموارد البشرية لتنفيذ الخطة الزمنية يتم العمل على تطبيق هذا النظام الجديد.

معاشات الضمان الاجتماعي المستفيدين

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن المبالغ الخاص ب معاشات الضمان الاجتماعي التي تم إيداعها في حساب جميع المستفيدين وأوضحت الوزارة من خلال الحساب الرسمي الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه تم إيداع أكثر من مليون ونصف ريال لجميع المستفيدين والتي تتضمن المعاش الأساسي بجانب المساعدات النقدية حتى يتمكن الجميع من تسديد فواتير الكهرباء وشراء السلع الغذائية.

وقد تم تخصيص مليار ونصف للمعاشات الضمانية التي تم تحديدها للغذاء أكثر من 92 مليون ريال سعودي بجانب 100 مليون حتى يتم سداد فواتير الكهرباء.

الموافقة على تأسيس جمعية عفة للمقبلين على الزواج

تمت الموافقة بشكل رسمي من قبل وزارة الموارد البشرية على أن يتم البدء في تأسيس شأنها للمساعدة على إمكانية الزواج في حفر الباطن ويتضمن إدارتها الأستاذ مشعل العنزي، حيث أوضح أن جمعية تسعى لتنمية المجتمع خاصة للأشخاص المقبلين على الزواج والعمل على تقديم الدعم المالي لهم

بالإضافة إلى أنهم يسعون في الوقت الحالي إلي تقليل نسب الطلاق التي ارتفعت في الفترة الاخيرة في حفر الباطن من أجل توعيات وتثقيف المجتمع، وتسعى الجمعية للوصول إلى أعلى مستويات الخدمة ولكنها تحتاج إلي بذل مجهود كبير في الفترة الأولي.