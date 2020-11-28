نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط بطاقات سوا للمتقاعدين ومزايا تقسيط البطاقات من شركة stc في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط بطاقات سوا، بطاقة سوا هي عبارة عن شريحة أو بطاقة من شركة الاتصالات السعودية stc لإجراء المكالمات الدولية والمحلية وكذلك لاستقبال الرسائل النصية والمرئية، كما يمكن من خلال هذه الشرائح الدخول علي مواقع التواصل الالكتروني المختلفة علي الإنترنت، وقد تم الإشارة من قبل الشركة بأنه يمكن تقسيط البطاقات من خلال الفروع الخاصة بالشركة التي تتواجد في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، كما أشارت شركة stc أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من خدمة التقسيط تسديد ثمن الشريحة علي هيئة دفعات شهرية بطرق تتناسب مع العميل ولكن لابد من توافر بعض الشروط للاستفادة من خدمة التقسيط والتي سنقوم بعرضها سويا من خلال هذا المقال، وقد أوضحت الشركة أنه في حالة مواجهه أي مشاكل أو في حاله الاستفسار عن أي طلب فإنه أصبح بإمكان العملاء الاتصال علي الرقم الموحد وهو : 900.

تقسيط بطاقات سوا والشروط الوجب توافرها للحصول علي التقسيط

شركة الاتصالات السعودية stc تقوم بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين لإرضاء جميع رغباتهم ومن تلك الخدمات تقديم الباقة التعليمية stc للعمل علي توفير خدمة إنترنت مناسب للطلبة والطالبات لاستكمال المراحل التعليمية المختلفة عن بعد في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″، كما تقوم بتوفير خدمة أقساط سوا مع وصع بعض الشروط للاستفادة من الخدمة وهي كالتالي:

يجب علي العميل الذي يرغب في الحصول علي التقسيط إحضار بطاقة الهوية الوطنية.

بيان لكشف حساب عن آخر ثلاث أشهر .

إحضار مفردات المرتب الخاصة بالعميل.

وجود ضامن في حاله أن تكون العميل سيدة.

تقسيط بطاقات سوا للمتقاعدين وأهم مميزاها

يمكنك معرفة خطوات تحديث بيانات التقاعد من مؤسسة مؤسسة التقاعد من خلال هذا المقال، وقد قامت شركة الاتصالات السعودية من توضيح مميزات تقسيط بطاقات المتقاعدين أما عن مميزات التقسيط فهي كالتالي :