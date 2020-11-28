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عمر شويل - جدة شروط قرض الشباب بدون فوائد ولا رسوم يصل إلى 60 ألف ريال سعودي من بنك التنمية حيث اطلق بنك التنمية منتجا جديدا يتيح للشباب الحصول على هذا التمويل لفترة سدادطويلة ويعرف باسم منتج أهل ويهدف البنك إلى أن التمويلات يستهدف جميع الفئات من المواطنين دون استثناء لذا اطلق عليه التمويل الاجتماعي يهدف مساندة الأسر التي تعاني من تزايد المسؤوليات الحياتية عليها ويسعى البنك لتحسين مستوى المعيشة ويقدم هذا التمويل بدون أي فوائد ولا رسوم يصل إلى 60 ألف ريال سعودي باقساط مرنة تصل إلى 60 شهرا والجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يعد من اكبر بوابة زيادة الاقتصاد والأوسع نفادا على مستوى المملكة وهاهناامكن للراغبين للاستفادة من منتجات وخدمات البنك وذلك عبر الموقع الإلكتروني.

شروط قرض الشباب

اعلن بنك التنمية الاجتماعية تجديد اهم الشروط والضوابط التي يجب الالتزام بها و يجب أن تتوافر في المتقدم للاستفادة من منتج أهل ببنك التنمية شامل لكل من الرجال والنساء والعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص.

يشترط للشخص المتقدم للقرض أن يكون سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون عمر المتقدم لطلب منتج أهل ألا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 65 عاما.

بالنسبة لعمر المتقاعد لطلب قرض أهل يشترط ألا يزيد العمر عن 70 عاما.

اقصي حد للراتب الشهري للمتقدم 10000 ريال سعودي لطلب منتج أهل.

إذا كان المفترض لطلب منتج أهل من العاملين بالقطاع الحكومي فلا يشترط وجود كفيل.

رابط التقديم على القرض

يمكن التقديم على القرض من بنك التنمية الاجتماعية وذلك من خلال الدخول على رابط منتج أهل من الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية وتسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة من المتقدم لاستكمال طلب التمويل و سوف أوضح لكم في الخطوات الأتية اهم الوثائق والأوراق المطلوبة للحصول على منتج أهل بنك التنمية.

صورة ضوئية واضحة من بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية للمتقدم.

مطلوب تعريف العنوان الوطني.

تقديم كشف حساب بنكي خاص بالمتقدم.

رقم الجوال الخاص للمتقدم و المسجل في ابشر.

مميزات قرض الشباب

قرض بدون فوائد ولا رسوم. يبدأ قرض منتج أهل من 18 ألف ريال سعودي وحد اقصي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي. قرض مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها. فترات سداد طويلة ومرنة بأقساط ميسرة تصل إلى خمس سنوات. قرض منتج أهل متاح لكل من القطاع العام والقطاع الخاص. متاح منتج أهل للمطلقات والأرامل و المتقاعد والمهجورة. سرعة الحصول على الموافقة الفورية على الطلب بعد التحقق من صحة جميع بيانات و الأوراق و الوثائق المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية. أتاح البنك للعملاء كيفية الحصول على القرض من خلال خطوات سهلة وميسرة لجميع العملاء.

في نهاية مقالي من موقع ثقفني الإخباري أتمني أن يكون المحتوى نال رضا متابعي الموقع الكرام و تم توضيح كافة الشروط والمميزات وطريقة الحصول على شروط قرض الشباب بدون فوائد ولا رسوم يصل الى60 ألف ريال سعودي من بنك التنمية.