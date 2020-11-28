نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل سيارة بنك التسليف وما هو نطاق تمويل السيارات في بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمويل سيارة بنك التسليف والادخار السعودي، وما هو نطاق تمويل السيارات في بنك التسليف والمستندات المطلوبة للتقديم على طلب تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية، نوضح لكم في موضوعنا كافة تلك التساؤلات التي تشغل بال العديد من المواطنين محدودي الدخل، والذين يرغبون في شراء سيارة من خلال قرض بنك التنمية الاجتماعية الذي يقدم تسهيلات عديدة للمواطنين عبر قرض السيارة، والذي بدوره يأتي ضمن مجموعة القروض وبرامج التمويل الداعمة للمواطن.

تمويل سيارة بنك التسليف والادخار

تمويل السيارات المقدم من بنك التسليف والادخار أو بنك التنمية الاجتماعية بمسماه الجديد، يوفره البنك بشروط ميسرة مع تسهيلات في إجراءات سداد أقساط القرض ويستهدف المواطنين السعوديين من محددي الدخل، ممن يرغبون في شراء سيارة تساعدهم كفرصة عمل جديدة في تلبية احتياجاتهم ومصروفاتهم، حيث يتضمن البرنامج تمويل سيارات الأجرة العامة والخاصة بالاضافة إلى سيارات النقل المدرسي، ليضمن بذلك تلبية متطلبات كافة شرائح المواطنين من محدودي الدخل.

شروط قرض السيارة من بنك التنمية

اشترط بنك التسليف عدد من المعايير والشروط لضمان أهلية العميل المتقدم بطلب تمويل سيارة بنك التسليف، وجاءت أبرز شروط البنك للموافقة على طلب التمويل كالتالي:

يقوم العميل بالتوجه إلى أقرب فرع من فروع بنك التنمية الاجتماعية وتقديم طلب التمويل مباشرة مع تجهيز المستندات المطلوبة والتي سنوضحها في السطور القادمة.

يجب أن يلتزم العميل بكافة بنود التمويل لأن الإخلال بتلك البنود تعطي الحق للبنك في الحجز على السيارة والمطالبة بمبلغ القرض.

يتم مراجعة الطلب ومعالجته من قبل المختصين والرد على طلبك بعد 30 يوم، وقد يطلب منك البنك بعض المعلومات الائتمانية الإضافية من العميل.

بنك التسليف يعتبر غير مسؤول على أي تعويضات في حالة عدم تجديد وثيقة التأمين، وكذلك غير مسؤول عن أي مخالفات مرورية أو جنائية.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة

طلب بنك التنمية الاجتماعية من العميل الذي يرغب في الحصول على تمويل السيارة، أن يقوم بإحضار عدد من الأوراق اللازمة لاستكمال إجراءات القرض وهي:

إثبات العنوان الوطني للمتقدم بطلب الحصول على قرض السيارة. رقم الآيبان الشخصي للعميل، بالاضافة إلى رقم الجوال المسجل في منصة أبشر صورة الهوية الوطنية سارية الصلاحية.

نطاق تمويل السيارات في بنك التسليف

كما ذكرنا فقد تضمن برنامج تمويل سيارة بنك التسليف ثلاث فئات من السيارات، هي سيارات الأجرة الخاصة والعامة والسيارات المخصصة للنقل المدرسي، وقام بنك التسليف بتحديد نطاق التمويل لتلك الفئات الثلاث وتوضيح أقصى حد تمويلي يمكن الحصول عليه لكل فئة، فقد تقرر أن يكون الحد الأعلى للتمويل 150 ألف ريال في حالة تمويل سيارات الأجرة الخاصة، و100 ألف ريال في حالة تمويل سيارات الأجرة العامة، بينما يصل نطاق التمويل إلى 200 ألف ريال سعودي في حالة طلب تمويل السيارات المخصصة للنقل المدرسي.