نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي والاستعلام عنه بالخطوات أون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي ، يعتبر معاش الضمان الاجتماعي من الوسائل التي تعتبر أشكال الدعم وتقدمه وزارة التنمية الاجتماعية،حيث يتم تقديم المعاش في مطلع كل شهر هجري لمستحقيه في المجتمع السعودي من بينهم الأيتام وذوي الاحتياجات، هذا وفقاً لمجموعة من الشروط حتى يتم إيصال الدعم فقط لمستحقيه داخل المجتمع السعودي، لذلك تعرف على شروط صرف معاش الضمان الاجتماعي وخطوات الاستعلام عنه وموعد صرفه.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي

لأن الكثير من مستفيدي الضمان الاجتماعي يبحثون عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي، حيث يتم الصرف من الجهة المختصة شهرياً مع مطلع الشهر الهجري، يمكن لجميع المستفيدين الحصول عليها من الجهات المختصة.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي

هناك مجموعة من الشروط واجب توافرها للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، من بينها أن يكون تابعاً للفئات المستحقة للحصول على هذا الدعم، حيث تكون الشروط المطلوبة كما يلي:

أن يكون قد وصل حتى سن الستين وهو سن الوصول لمعاش التقاعد.

أن يكون من فئة الأيتام وأرملة الرجل السعودي.

العاطلين عن العمل.

الأسر غير المعولة والمرأة المهجورة.

ذوي الدخل المحدود ويتم تحديد الحد الأقصى من الدخل المسموح به.

يتم تحديد مبلغ الدعم على حسب عدد أفراد الأسرة التابعين له واجمالي الدخل الذي يحصل عليه.

شروط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي

إن كنت من مستحقي الضمان الاجتماعي فإن الموقع الخاص بالوزارة يتيح لك إمكانية الدخول إليه والاستعلام عن الضمان الاجتماعي من حيث المعلومات وموعد صرفه الدعم: