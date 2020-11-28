نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة التمويل البنك العربي وشروط الحصول على قرض البنك العربي الوطني 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة التمويل البنك العربي التقديرية للقروض المتوفرة لدى البنك العربي الوطني، هي خدمة مميزة يوفرها البنك لكافة العملاء المتقدمين بطلب الحصول على منتجات التمويل المختلفة، حيث يمكنك حساب التمويل والأقساط إذا كنت من راغبي التمويل السكني أو التمويل الشخصي، ويمكنك أيضا استخدام الخدمة في حسابات البطاقات الائتمانية، وفي موضوعنا اليوم سوف نناقش شروط الحصول على تمويل البنك العربي وكيفية حساب مبلغ القرض والأقساط بشكل تقديري من خلال استخدام حاسبة التمويل لدى البنك العربي.

حاسبة التمويل البنك العربي

بعد دخولك على الخدمة لحساب التمويل لدى البنك العربي، فإنه يمكنك استخدامها سواء كنت تريد الحصول على تمويل شخصي أو تمويل عقاري أو امتلاك بطاقة ائتمانية، في حالة حساب التمويل الشخصي تقوم بإدخال معلومات الجنسية وجهة العمل والعمر والراتب الشهري، ثم بعد ذلك تقوم بإدخال إجمالي الالتزامات الشهرية ونوع التمويل المرغوب سواء تورق أو أسهم محلية وكذلك مدة التمويل المرغوبة، ثم قم بالضغط على أيقونة احسب لمعرفة مبلغ القرض والأقساط.

تمويل شخصي البنك العربي الوطني

يوفر البنك العربي قرض شخصي للمواطنين والمقيمين البالغين من العمر 18 عام فأكثر بصيغتي التورق وشراء الأسهم المحلية، حيث يتيح البنك للعميل حرية اختيار طريقة التمويل مع سرعة في تنفيذ الإجراءات، ويستطيع العميل طلب إعادة التمويل من البنك العربي بعد سداده 20% من مبلغ القرض القائم، قرض البنك العربي أيضا يقدم هوامش ربح تنافسية ومرونة في السداد، كما يستطيع العميل طلب تأجيل الأشهر الثلاثة أو الستة الأولى المستحقة للسداد وتصل الأقساط إلى خمس سنوات، ويتيح البنك العربي القرض لكافة العملاء من موظفي القطاع العام والخاص والمتقاعدين أيضا، ويمكنك معرفة مبلغ التمويل المتوقع بناء على معلوماتك من خلال استخدام حاسبة التمويل البنك العربي.

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على مبلغ التمويل

يشترط البنك العربي الوطني توافر عدد من المتطلبات في العميل المتقدم بطلب التمويل، بالاضافة إلى عدد من الأوراق والوثائق الضرورية لاستكمال الإجراءات وهي:

يشترط البنك العربي تحويل الراتب الشهري للحصول على القرض، وبالتالي فإنه من ضمن الأوراق المطلوبة خطاب تحويل الراتب مصدق من جهة العمل.

يطلب البنك العربي صورة سارية الصلاحية من الهوية الوطنية للسعودي وصورة بطاقة مقيم للمقيمين.

يطلب البنك العربي خطاب تعريفي بالراتب والمنصب من جهة العمل.

نرجو في نهاية موضوعنا أن نكون قد وُفقنا في إجابة كافة الاستفسارات المتعلقة بخدمة حاسبة التمويل البنك العربي، بعد أن تعرفنا خلال الموضوع على شروط الحصول على تمويل البنك العربي والمستندات اللازمة لطلب القرض، وكذلك أوضحنا طريقة معرفة مبلغ التمويل والقسط الشهري المتوقع.