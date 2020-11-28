نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة وزارة العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقل كفالة عامل وافد تُعتبر واحدة من الخدمات التي تهم كل المقيمين بالمملكة، ولتسهيل إجراءات نقل الكفالة وفرت الحكومة هذه الخدمة إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى الجوازات أو مكاتب العمل من أجل توفير الوقت والجهد.

استعلام عن نقل كفالة عامل وافد

يُمكن الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد عبر موقع وزارة العمل من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اضغط هنا. ثم تسجيل الدخول من الخدمات الإلكترونية من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق ثم الضغط على كلمة “دخول”. سيتم توجيهك لصفحة الخدمات اختر منها اسم المنشأة التي ترغب في نقل الكفالة عليها. ستظهر لك نافذة جديدة بها عدد من الخدمات قم بالضغط على “خدمة نقل عامل وافد”. سيتم توجيهك تلقائياً لصفحة أخرى، مطلوب بها رقم الإقامة الخاص بالوافد قم بإدخاله، ثم اضغط على كلمة “البحث”. ستظهر لك صفحة تضم كل بيانات العامل المطلوب نقل كفالته بما في ذلك جنسيته واسمه ورقم المنشأة التي يعمل بها. وفي أسفل الصفحة ستجد تعهد يضم عدة بنود فيما يخص نقل كفالة العامل على مسئوليتك الخاصة، اقرأه جيداً ثم ضع علامة صح في المربع للموافقة عليه واضغط على كلمة “ارسال”. ستظهر لك صفحة موضح بها رقم الطلب الخاص بك احتفظ به لحين الاستعلام عن نقل الكفالة، بالإضافة إلى رسالة أخرى توضح ارسال طلبك بنجاح. في حالة الاستعلام في أي وقت وظهرت لك هذه الرسالة “نقل خدمة عامل وافد حالة الطلب تحت الدراسة” فهذا يعني أن الطلب لا زال تحت الدراسة وعليك الإنتظار.

وزارة الداخلية نقل كفالة

وفرت وزارة الداخلية السعودية لكل الوافدين بها خدمة استعلام عن نقل كفالة في الجوازات إلكترونياً، دون الحاجة لمراجعة المكتب من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول عبر بوابة وزارة الداخلية السعودية وتسجيل الدخول أولاً باسم المستخدم وكلمة السر.

من الخدمات الإلكترونية قم بالضغط على “خدمة المكفولين”، بعد ذلك انقر على الجوازات ثم اختيار “نقل خدمات”.

ستظهر لك نافذة تضم كل التفاصيل الخاصة بتعريف الخدمة اضغط منها على زر “التالي”،قم باختيار اسم العامل المطلوب نقل كفالته ثم اضغط على زر “التالي”.

قم بملء الخانات الفارغة بالبيانات المطلوبة والتي تتمثل في السجل المدني للكفيل الجديد وتاريخ ميلاده، وبعد ذلك اضغط على زر التالي.

ستظهر شاشة جديدة موضح بها اسم الكفيل الجديد ورقم هويته واسم العامل ورقم إقامته بالإضافة إلى طبيعة مهنته وتاريخ إنتهاء الإقامة الخاصة به.

قم بالنقر على زر موافق ثم إرسال، ستظهر لك رسالة توضح إصدار نقل الخدمة بنجاح، بالإضافة إلي تحديد مهلة مدتها 15 يوماً يقبل فيها صاحب العمل الجديد نقل خدمات المكفول له وإتمام باقي الإجراءات المطلوبة”.

شروط نقل كفالة عامل منزلي بدون موافقة الكفيل

في ظل توافد عدد كبير من العمالة المنزلية من الهند وبنجلاديش والفلبين، حددت المملكة عدة شروط يُمكن من خلالها نقل كفالة العامل دون موافقة الكفيل وتتمثل فيما يلي:

يتم نقل الكفالة في حالة عدم حصول مستحقاته المادية من الكفيل لمدة تتجاوز حد الـ 90 يوماً، أو في حالة إصرار الكفيل على عدم دفع المستحقات المادية الخاصة بالعامل. في حالة إثبات معاملة الكفيل السيئة للعامل أو إصابته جسدياً أو نفسياً فيحق للعامل نقل كفالته لكفيل آخر دون موافقة الكفيل الأول. في حالة انتهاء صلاحية رخصة العمل ولم يقم الكفيل بتجديدها فيحق للعامل نقل كفالته لكفيل آخر. في حالة شعور العامل بالتهديد والخطر أو ممارسة أي نوع من أنواع العنف تجاهه. في حالة إتفاق الكفيل مع العامل على عقد عمل معين، وتم نقله لمكان عمل آخر لم يتم الإتفاق عليه فيحق للعامل نقل كفالته لكفيل آخر. عند اختفاء الكفيل بدون أسباب لمدة 90 يوم، وعدم حصول المكفول على مستحقاته. في حالة تقديم المكفول شكوى ضد الكفيل ولم يحضر الكفيل لسماعها أو إرسال شخص آخر ينوب عنه فمن حق المكفول وقتها نقل كفالته لشخص أخر.