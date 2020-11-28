نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة السعودية وخطوات الحصول على التمويل من خلال الموقع الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة سلفة السعودية وخطوات الحصول على التمويل من خلال الموقع الإلكترون نقدمها لكم، حيث أن منصة سلفة السعودية هي واحدة من منصات التمويل الحكومية التي تساعد المواطنين العاملين في الحكومة على الحصول على قرض بسيط يمكن الحصول عليه خلال دقائق من أجل تيسير المعيشة خلال فترة جائحة كورونا، ويمكن لأي مواطن سعودي يتوافر فيه الشروط أن يتقدم عبر موقع منصة سلفة الإلكتروني وتقديم طلب التمويل.

منصة سلفة السعودية

هي منصة سعودية تقدم خدمات التمويل للعاملين في الحكومة حتى يتمكنوا من تسيير أمورهم الشخصية لحين الحصول على الراتب، ويتم الدخول على موقع منصة سلفة الإلكتروني وتقديم طلب التمويل وتحديد رقم القرض ثم فترة السداد والضغط على طلب تمويل، وفي خلال دقائق يكون الرد وتحويل المبلغ إلى العميل دون الحاجة غلى الخروج أو الذهاب إلى البنوك خاصة في ظل الحظر وجائحة كورونا والابتعاد عن مخاطر العدوى والتجمعات.

شروط التسجيل على منصة سلفة

يمكن لكل مواطن سعودي الجنسية ويعمل في القطاع الحكومي أن يتقدم على طلب التمويل وأن لا يكون عمره أقل من ثمانية عشر عاماً، السرعة والدقة في الرد هو شعار منصة سلفة الذي وضع على الموقع وسرعة الاستجابة هي أساس إنشاء هذه المنصة