نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الجوالات في بنده أقوى خصومات على جوالات هواوي وأونور في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الجوالات في بنده هذا الأسبوع تستمر حتى الأول من شهر ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى هايبر بنده عروض على لوازم الثلاجات، ولوازم الطعام التي يقدمها هايبر بنده، أيضًا، ويجد الهايبر يوميًا آلاف الزوار يتهافتون عليه للاستفادة من جميع العروض التي يقدمها وخصوصًا عروض بنده للجوالات الأصلية، مثل جوالات سامسونج، التي يقبل عليها الشباب، إلى جانب ماركة هواوي العالمية، التي وفر لها الهايبر في جميع فروع عروض متميزة، وسوف نتعرف على عروض بنده الكترونيات التي يقدمها أيضًا مع الجوالات.

عروض الجوالات في بنده

في قسم الإلكترونيات التي دشنها هايبر بنده في كافة الفروع، يمكن الحصول على جوالات أو شاشة ذكية بمقاسات مختلفة، ولكن حجم المبيعات للجوالات هو الأعلى في قسم الإلكترونيات، وذلك لأن هايبر بنده يقدم الجوالات الأصلية، ويمكن خلاله الحصول على:

جوال هواوي واي 6 بي، والمتوسط في الإمكانيات، بتقنية الجيل الرابع، بسعر الجوال بألوانه المختلفة، بسعر وصل إلى 579 ريال سعودي.

وعلى نفس النسق من جوالات هواوي، يطرح لك هايبر بنده هواوي واي 5 لايت، احصل عليه الآن بكاميرا أمامية تصل إلى خمسة ميجا بايت، والكاميرا الخلفية تصل إلى 8 ميجا، وذاكرة تخزين خارجية تستقبل كارت حتى 256 جيجا بايت، متوفر منه اللون الأزرق واللون الأسود في هايبر بنده بسعر 359 ريال سعودي.

والآن متاح باللون الأسود واللون الفضي كاميرا أمامية تصل إلى 16 ميجا بايت، والكاميرا الخلفية بها تجد 48 ميجا بايت، وأيضًا 8 ميجا بايت، وكذلك 2 ميجا بايت، بسعة التخزين التي تصل إلى 128 جيجا بايت، احصل عليه بسعر 799 ريال سعودي.

ومع بنده ستحصل على سامسونج أي 31 بسعة التخزين التي تصل إلى 128 جيجا بايت، والكاميرا الخلفية التي تصل إلى 48 جيجا بايت، والأمامية التي تصل إلى 20 ميجا بايت، فقط بسعر 899 ريال سعودي.

عروض بنده إلكترونيات

كما أنه متاح جوال أونر 9 أكس، بسعر يصل إلى 849 ريال سعودي، بكاميرا أمامية تصل إلى 16 ميجا بايت، وهناك أيضًا الكاميرا الخلفية التي تصل إلى 48 ميجا بايت، وسعة التخزين الداخلية التي تصل إلى 128 جيجا بايت، كما يوفر لك بنده بجانب عروض الجوالات الشواحن المتنقلة، بأسعار مناسبة.