أسعار تأمين تكافل الراجحي الطبي في السعودية 1442 للمواطنين والمقيمين

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عمر شويل - جدة في إطار الخدمات العديدة التي يقدمها مصرف alrajhi في السعودية، يبحث كثير من المواطنين والمقيمين، عن أسعار تأمين تكافل الراجحي الطبي في المملكة، إذ إن هذا التأمين يوفر كثيرًا من الأموال على العميل في المستشفيات التي يذهب إليها، سواء في الكشوف والاستشارات أو إجراء العمليات والمتابعة بعد ذلك، وكذلك الاستفادة من الأدوية، وغيرها الكثير من الخدمات الصحية، مقابل دفع اشتراك شهري في شركات التأمين، ومنها التابعة لهذا البنك، والتي تلقى قبولا واسعًا في جميع أنحاء المملكة، كونها تلبي احتياجات الجميع، إذ لم تقتصر على الجانب الصحي، فحسب، بل تشمل السيارات، والسفر والحوادث، والتأمين الخاص بالزيارة الذي يهم الوافدين.

أسعار تأمين تكافل الراجحي الطبي في السعودية

ونستعرض عبر موقعنا، في السطور التالية، أسعار تأمين تكافل الراجحي الطبي في السعودية 1442هـ، خِدمة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة، الراغبين في معرفة تكاليف هذا النوع من التأمين، للفئات العمرية المختلفة التي تبدأ من عمر 31 عامًا، وحتى 60 عامًا، وذلك على النحو الآتي:

أولًا، بالنسبة للمؤمن عليهم وأعمارهم بين 31 و35 سنة، يحصل منهم 235 ريالًا سعوديا.

ثم يلي ذلك، المؤمن عليهم وأعمارهم بين 46 و50 سنة، فيحصل منهم 295 ريالا سعوديًّا.

يلي ذلك، المؤمن عليهم وأعمارهم بين 51 و55 سنة، فيحصل منهم ألفي ريال سعودي.

أخيرًا، المؤمن عليهم الذين تتراوح أعمارهم بين 56 و60 سنة، فيصل منهم 3 آلاف ريال سعودي.

مزايا تأمين alrajhi الطبي

وبعد معرفة الأسعار الخاصة بالتأمين على الشرائح العمرية المختلفة من الراجحي، فإن هناك العديد من مزايا تأمين alrajhi الطبي تكفلها هذه الشركة لجميع العملاء في هذا النوع من التأمين، وهي على النحو الآتي:

في البداية، فإن هذا التأمين يشمل الحالات النفسية الحادة.

ويضم الحالات المرضية المعدية، التي تحتاج لحجز في المستشفى.

كما يضم جميع مشكلات القلب.

من ضمن المميزات أيضًا، أنه يشمل الفحص المبكر لحديثي الولادة.

يلي ذلك، تغطية تكاليف إجراء عملية الحصول على الأعضاء من المتبرعين.

دفع المصروفات المتعلقة بالكشف والتشخيص والأدوية.

جميع أنواع العمليات الجراحية.

أخيرًا، الأمراض المتعلقة بالأسنان واللثة، والتطعيمات الموسمية.