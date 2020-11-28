نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض بنك الجزيرة الشخصي وكيفية استخدام حاسبة التمويل بنك الجزيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بنك الجزيرة الشخصي هو منتج تمويلي متنوع يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويناسب جيع الفئات، حيث قام البنك بإتاحة القرض عبر نظام البيع والشراء في الأسهم المحلية ، وبرنامج تمويلي آخر عبر تحويل المديونية، هذا بالاضافة إلى منتجات تمويلية خاصة بالمهنيين من الأطباء والمهندسين، وبرنامج تمويلي خاص لموظفي البنوك المحلية بدون تحويل الراتب الشهري للعميل، كما تتوفر خدمة حاسبة القروض أو حاسبة تمويل بنك الجزيرة؛ لمساعدة العميل في معرفة المبلغ التقديري الذي يمكنه الحصول عليه عند طلب التمويل، وكذلك القسط الذي سوف يقوم بدفعه شهرياً للبنك.

قرض بنك الجزيرة الشخصي 1442

في موضوعنا اليوم سوف نشرح بالتفصيل شروط طلب كل أنواع قروض بنك الجزيرة الشخصية للمقيمين والسعوديين مع إمكانية تمويل المتقاعدين.

أولا برنامج التمويل الشخصي”دينار” عبر الأسهم المحلية

مبلغ التمويل في هذا المنتج إلى 2 مليون ريال سعودي، وهو متاح لكل الفئات وحتى المتقاعدين مع تأمين تكافلي مجاني في حالة الوفاة أو العجز الكلي، وذلك مع هامش ربح سنوي يبلغ 2.91% شامل الرسوم الإدارية.

شروط طلب قرض بنك الجزيرة الشخصي عبر الأسهم المحلية

يجب أن يكون لدى العميل سجل ائتماني جيد، وألا يقل راتبه الشهري بدون استقطاعات عن 5 ألاف ريال سعودي. ألا يقل عمر العميل عن 20 عام، وألا يتجاوز عمره 60 عام. أن يكون العميل على رأس العمل في إحدى جهات القطاع الحكومي على أن يكون قد تم تثبيته بالوظيفة، مع تحويل الراتب إلى بنك الجزيرة أن يكون العميل على رأس العمل في إحدى جهات القطاع شبه الحكومي على أن يكون قد مضي على خدمته بالوظيفة 3 شهور على الأقل. أن يكون العميل على رأس العمل في إحدى جهات القطاع الخاص على أن يكون قد مضي على خدمته بالوظيفة 6 شهور على الأقل.

قرض بنك الجزيرة الشخصي “دينار” لموظفي البنوك

مبلغ التمويل في قرض بنك الجزيرة الشخصي لمنسوبي البنوك يصل إلى 0.75 مليون ريال سعودي، وهو متاح لمنسوبي البنوك المحلية بدون تحويل الراتب، مع تأمين تكافلي مجاني في حالة الوفاة أو العجز الكلي، وذلك مع هامش ربح سنوي يبلغ 7.21% شامل الرسوم الإدارية.

الشروط

يجب أن يكون لدى العميل سجل ائتماني جيد، وألا يقل راتبه الشهري بدون استقطاعات عن 10 ألاف ريال سعودي. ألا يقل عمر العميل عن 30 عام، وألا يتجاوز عمره 55 عام. أن يكون العميل على رأس العمل في إحدى البنوك المحلية على أن يكون قد مضي على خدمته بالوظيفة سنتين على الأقل.

المستندات المطلوبة

يقوم المتقدم بطلب الحصول على قرض بنك الجزيرة الشخصي بتجهيز صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

إحضار صورة من بطاقة أو رخصة العمل، بالاضافة إلى خطاب تعريف شامل ومعتمد من جهة العمل.

إحضار كشف حساب لآخر ثلاث أشهر مع صورة من آخر ثلاث مسيرات رواتب.

التمويل الشخصي «دينار» لتحويل المديونية

يصل مبلغ التمويل في هذا المنتج إلى 2 مليون ريال سعودي، وهو متاح للكل الفئات مع إجراءات سريعة وشروط ميسرة، مع تأمين تكافلي مجاني في حالة الوفاة أو العجز الكلي، وذلك مع هامش ربح سنوي تنافسي يبلغ 1.39% شامل الرسوم الإدارية.

شروط طلب قرض بنك الجزيرة لتحويل المديونية

يجب أن يكون لدى العميل سجل ائتماني جيد، وألا تزيد مديونية العميل القائمة لدى البنك الآخر عن 90% من مبلغ قرض بنك الجزيرة. ألا يقل عمر العميل عن 20 عام، وألا يتجاوز عمره 60 عام. أن يكون العميل على رأس العمل في إحدى جهات القطاع الحكومي على أن يكون قد تم تثبيته بالوظيفة،على ألا يقل الراتب الشهري عن 6 ألاف ريال. أن يكون العميل على رأس العمل في إحدى جهات القطاع العسكري، على ألا يقل الراتب الشهري عن 12 ألف ريال. أن يكون العميل على رأس العمل في إحدى جهات القطاع الخاص على أن يكون قد مضي على خدمته بالوظيفة 6 شهور على الأقل، ويتم الاتفاق مع البنك على الحد الأدنى للراتب.

المستندات المطلوبة

يقوم المتقدم بطلب الحصول على قرض بنك الجزيرة الشخصي بتجهيز صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

خطاب تعريف شامل ومعتمد من جهة العمل، مع خطاب عدم ممانعة لتحويل المديونية من البنك الحالي إلى بنك الجزيرة.

إحضار كشف حساب لآخر ثلاث أشهر.

قرض بنك الجزيرة “دينار” للمهنيين

هو قرض مخصص للمهنيين من الأطباء والمهندسين لفتح عيادة علاجية أو مكتب هندسي.

الشروط

يجب أن يكون لدى العميل سجل ائتماني جيد، مع مزاولة النشاط لمدة لا تقل عن 24 شهر. ألا يقل عمر العميل عن 20 عام، وألا يتجاوز عمره 60 عام. ألا يقل الراتب الشهري عن 15 ألف ريال حتي يستطيع الحصول على قرض بنك الجزيرة الشخصي للمهنيين.

المستندات المطلوبة

يقوم المتقدم بطلب الحصول على تمويل بنك الجزيرة بتجهيز صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

إحضار رخصة مزاولة المهنة، وترخيص المنشأة.

إحضار كشف حساب لآخر 12 أشهر مع قوائم مالية لآخر سنتين.

خدمة حاسبة التمويل بنك الجزيرة

يمكن استخدام حاسبة التمويل بنك الجزيرة سواء طلبت تمويل شخصي أو عقاري، ويستطيع العميل بواسطة استخدام حاسبة التمويل لدى بنك الجزيرة حساب مبلغ التمويل، وأيضا يستطيع معرفة الاقساط الشهرية بناء على دخله الشهري ومدة التمويل المرغوبة، ووفقا للمعلومات المُدخلة تقوم الحاسب بتحديد نسبة هامش الربح المتوقع والمبلغ التقديري للقرض بالاضافة إلى مبلغ القسط الذي سوف يقوم بدفعه شهرياً لسداد مستحقات البنك.

وبذلك نكون قد استعرضنا معك عزيزي الزائر كافة أنواع البرامج التمويلية المتفرعة من قرض بنك الجزيرة الشخصي، واالمتاحة لدى بنك الجزيرة للمواطنين والمقيمين من مختلف الشرائح والفئات، وكذلك تعرفنا معاً على خدمة حاسبة التمويل لدى بنك الجزيرة والتي تم تصميمها لحساب المبلغ التقديري للقروض والأقساط.