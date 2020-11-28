نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات سامسونج samsung galaxy s20 fe الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه سامسونج عن إطلاقها لهاتف سامسونج samsung galaxy s20 fe الجديد كما أعلنت عن سعره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء هاتف سامسونج samsung galaxy s20 fe ليكون النسخة الأصغر من هاتف samsung galaxy s20 التي عملت شركه سامسونج علي تطويره لتقدم هاتف مميز من حيث المواصفات والمميزات مع دعم الهاتف بشاشه افضل ومعالج اقوي وبعض المواصفات التي سوف نعرفها من خلال هذه المقالة.

مواصفات سامسونج samsung galaxy s20 fe

أعلنت شركه سامسونج عن إطلاقها لهاتف سامسونج samsung galaxy s20 fe كما أعلنت عم مميزات ومواصفات الهاتف والتي سوف نلخصها لكم من خلال الأتي:

أبعاد الهاتف 159.8×74.5×8.4 ملي ووزنه 190 جرام.

الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو.

الهاتف يدعم نظام تشغيل اند رويد 10.

الهاتف مصنوع من خامه البلاستيك مع إطار من الألومنيوم.

الهاتف مقاوم للغبار والماء لمده 30 دقيقه علي عمق متر ونصف.

الهاتف يدعم شاشه من نوع super amoled كما في سامسونج samsung galaxy s20 fe وتأتي بمساحه 6.5 انش وتأتي بدقه 2400×1080 hd وبمعدل بكسلات تصل إلي 407 بكسل مع وجود طبقه حماية من نوع corning gorilla glass جيل ثالث وتأتي بأبعاد 20:9 وذلك لتقديم افضل أداء عند استخدام الهاتف.

مساحه تخزين الهاتف 128 جيجا مع ذاكره عشوائية 8 جيجا.

الهاتف يدعم معالج من نوع exynos 990 كما في سامسونج samsung galaxy note 20 ultra ومعالج رسومي من نوع mali-g77 mp11.

الهاتف يدعم مكان لكارت ميموري يصل إلي 1 تيرا لزيادة مساحه الهاتف.

الكاميرا الخلفية للهاتف تدعم ثلاث كاميرات الأولي بدقه 12 ميجا بكسل والثانية بدقه 8 ميجا بكسل والثالثة بدقه 12 ميجا بكسل مع دعمها أيضا فلاش ليد.

الكاميرا الأمامية للهاتف تتميز بدقه 32 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي لعزل الصون عن الضوضاء كما في هاتف سامسونج samsung galaxy note 20.

الهاتف يدعم سماعات خارجيه من نوع استريو.

الهاتف يدعم بصمه اصبع في الشاشة مع بصمه وجه أيضا.

الهاتف يدعم بطاريه بسعة 4500 ملي أمبير وشاحن يتميز بقوه 25 وآت وشاحن لاسلكي بقوه 4.5 وآت.

ألوان الهاتف اللون الكحلي واللون النعناعي واللون اللاف ندر واللون البرتقالي واللون الأحمر.

سعر هاتف سامسونج samsung galaxy s20 fe

أعلنت شركه سامسونج عن هاتف سامسونج samsung galaxy s20 fe الجديد والتي أعلنت عن سعره أيضا وهو 2135 ريال سعودي ما يعادل بالمصري 9600 جنيه مصري وذلك للنسخه 128 جيجا مع 8 جيجا رام ويعتبر الهاتف بمثابه تطور والذي يثير المنافسة بين الهواتف الأخري من حيث المواصفات والمميزات التي يدعمها الهاتف.