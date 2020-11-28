نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط البوابة الالكترونية وزارة التعليم السعودية..جميع مواقع وزارة التعليم برابط واحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إطلاق النسخة التجريبية من البوابة الالكترونية وزارة التعليم ، وتهدف الوزارة من خلال إطلاق البوابة الإلكترونية السعودية من تجميع كافة المواقع الإلكترونية التابعة لها في موقع واحد، لتسهيل التنقل بين الصفحات وتجميعها في موقع واحد، وقد جمعت الوزارة عدة مواقع وبوابات إلكترونية، ومنها نظام نور الإلكتروني ونظام فارس ومنصة مدرستي والتقويم الدراسي والعديد من المواقع والخدمات الجديدة.

البوابة الالكترونية وزارة التعليم 1442

كما ذكرنا فإن النسخة التي أطلقت منذ عدة أيام هي نسخة تجريبية وليست رسمية، ومن المتوقع أن يتم إطلاق النسخة الرسمية قريبا ليتم إعتمادها من قبل الوزارة تمهيدا لاستخدامها من قبل الطلبة والمعلمين والمعلمات والإداريين وقادة المدارس، وقد أظهرت الصفحة الرئيسية عنوان مميز يقول “تعليم متميز لبناء مجتمع معرفي منافس عالميا”وقد أظهرت الصفحة الرئيسية العديد من التسميات، ومنها إدارات التعليم والملحقيات الثقافية والجامعات والكليات وغيرها، سنتطرق إلى الخدمات الموجودة فيها في الفقرات القادمة رفقة توفير رابط البوابة الإلكترونية للتصفح فيها والاستفادة من خدماتها.

ما هي أقسام البوابة الإلكترونية التابع لوزارة التعليم

يوجد العديد من التسميات كما ذكرنا سابقا والمدرجة على النحو التالي:

قسم الطالب: ويحوي هذا القسم الصحة المدرسية وتسجيل حساب طالب جديد والتقويم الدراسي والأشخاص ذوي الإعاقة.

قسم الطالب الجامعي: يحوي هذا القسم الجامعات والكليات الابتعاث والمنح الدراسية والأشخاص ذوي الإعاقة.

قسم المعلم: يحتوي قسم المعلم نظام نور وفارس الالكترونيين ومنصة مدرستي والخدمات والبرامج المجانية.

وفارس الالكترونيين ومنصة مدرستي والخدمات والبرامج المجانية. قسم الباحث: يحتوي قسم الباحث على العديد من الفروع ومنها البيانات المفتوحة والإحصائيات الخاصة بالخدمات المكتبية ومؤشرات التعليم.

قسم المستثمر: المستثمر فيه شراكة الوزارة للمشاريع ودليل المستثمر وبوابة الموردين.

دليل الخدمات موقع البوابة الإلكترونية السعودية

ويتواجد العديد من الخدمات الفرعية ومنها:

تقديم بلاغات فنية و طلبات الاستفسار لتقديم اقتراحات

رفع شكاوي

طلب لقاء

طلب استشارة

طلب تظلم من قبل أولياء الأمور على الرسوم التي تفرضها المدارس الأهلية

كشف الملف الدراسي للطالب

تسجيل الطالب في التعليم العام

نقل الطالب من مدرسة إلى أخرى

تسجيل الطلبة في الفصل الصيفي

تسجيل الطلبة في النقل المدرسي

تغيير النظام التعليمي

كشف الرسوم الدراسية وهي متاحة لولي الأمر

استفسار عن بيانات مدارس الأبناء

طباعة شهادة وطلب شهادة بدل فاقد

إعادة إصدار الشهادة الدراسية وتقديم طلب استفسار عن الجامعات الموصى بها

الاستفسار عن مكافآت الطلاب

طباعة تعريف التلميذ المنتظم

تسجيل المواد داخل المدارس

نظام المقررات

بوابة المستقبل

تقديم طلب ابتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين

الابتعاثات الخارجية

طلب تثبيت الرسوم الخاصة بالمدارس الأهلية

تقديم طلب الابتعاث للنخبة التعليم الجامعي

قرار الرسوم من خلال تقديم طلب إقرار الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية للتعليم العام

تقديم طلب التظلم من أصحاب المدارس الأهلية على مقدار الرسوم في التعليم العام

تقديم استمارة طلب منحة ابتعاث خارجي في التعليم الجامعي

في التعليم الجامعي وغيرها الكثير من الخدمات التي توفرها وزارة التعليم عبر البوابة السعودية الإلكترونية.

خدمة التقويم الدراسي البوابة التعليمية الإلكترونية

توفر ميزة مهمة وهي التقويم الدراسي 1442 حيث يمكن الإطلاع على التقويم الدراسي من خلال الصفحة الرئيسية عبر النزول إلى منتصف الصفحة، وستجد التقويم الدراسي الموضح فيه العديد من التوقيتات ومن ضمنها بداية اختبار الفصلين الأول والثاني، وكذلك موعد عطلة منتصف السنة وعطلة نهاية العام الدراسي وغيرها.

ما هي المنتجات الإلكترونية التي توفرها البوابة الإلكترونية التعليمية

توفر البوابة الإلكترونية العديد من المنتجات الإلكترونية والتي نوضحها على الشكل الآتي:

رابط البوابة الإلكترونية الجديدة 2021

أصبح الآن الدخول إلى الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية أمرا متاحا في أي وقت ولكنها نسخة تجريبية من الممكن أن يتم تطويرها أو تغيير الرابط الخاص بها، من جهة أخرى توفر أيضا عدة خيارات من ضمنها إدارات التعليم والكليات والجامعات والملحقات الثقافية والآن نتعرف على كل قسم منها: