كيفية معرفة فواتير stc برقم الهوية من خلال شركة الاتصالات السعودية 1442

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عمر شويل - جدة توّفر شركة الاتصالات السّعودية العديد من الخدمات للمواطنين وتعد خدمة معرفة فواتير stc برقم الهوية هي إحدى أهم الخدمات التي توّفرها شركة الاتصالات السّعودية، حيث يسعى العديد من المواطنين في المملكة إلي معرفة قيمه الفواتير الخاصة بهم من خلال رقم الهوية، إذ أصبح بإمكانك الاطلاع على تفاصيل الفواتير الخاصة بك بطريقة إلكترونيّة سهلة وفي أي وقت ومن أي مكان من خلال الموقع الرسمي للشركة.

شركة الاتصالات السعودية stc

شركة stc واحدة من أهم وأكبر شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، حيث كانت الشركة الأولى المتخصصة في مجال الاتصالات في المملكة، تم تأسيس الشركة السعودية للاتصالات في التاسع من سبتمبر عام ألفان واثنان بقرار من مجلس الوزراء، وتسعي الشركة السعودية للاتصالات في تحقيق أسمي درجات الرضا من العملاء لذلك تعمل جاهدة لتقديم أفضل المستويات من الخدمات المقدمة للمشتركين بها

معرفة فواتير stc برقم الهوية

يمكن معرفة قيمة الفواتير من شركة الاتصالات السعودية برقم الهوية من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة الاتصالات السعودية.

قم بالانتقال إلى خدماتي.

ثمَّ قم بالضغط على أيقونة (التسجيل الآن).

بعد الضغط على تسجيل، سيتم الانتقال إلى الصفحة المخصصة للتسجيل وإدخال البيانات المطلوبة وهي ( رقم جوال المستخدم – رقم الإقامة ) في الخانات المخصصة لذلك.

بعد ذلك سيتم إرسال رسالة تخبرك بتفعيل رقم الجوال الذي تمَّ إدخاله.

ثم قم بإدخال رقم الهوية الوطنية للمستخدم.

ثمَّ قم بكتابة البريد الإلكترونيّ.

ثم ادخل الرقم السريّ، ومن ثمَّ اضغط على أيقونة ( التالي ).

). بعدها قم باختيار خدمة “التحوّل إلى الفاتورة الإلكترونية”، وذلك من أجل معرفة قيمة الفاتورة والاستعلام عنها.

وبعد ذلك قم بقراءة التعليمات ثم قم بالموافقة على جميع الشروط والأحكام.

ثمَّ اضغط على أيقونة (التالي).

بعد إتمام الخطوات جميع الخطوات السابقة سيتم إرسال رسالة نصيّة تحتوي على الرقم السري الخاص بالعميل، والذي سيقوم المستخدم بإدخاله لمعرفة فاتورة شركة الاتصالات السعودية.

طريقة الاستعلام عن فاتورة شركة الاتصالات السعودية عبر تطبيق mystc

يعد تطبيق mystc من إنتاج الشركة السعودية للاتصالات حيث يتيح التطبيق لعملاء الشركة خدمات متعددة مجانية ليسهل عليهم إدارة حساب الخطوط الشخصية الخاصة بهم وسهولة الاستمتاع بخدمات المحمول بدون الاستعانة بزيارة فروع الشركة.

وذلك ليقل الازدحام الذي يتواجد دائما في فروع شركات المحمول ، ومن خلال تلك التطبيق يستطيع العميل أن يعرف جميع بياناته وتغيير بيانات الخط والتحكم فيها و التحقق من الفاتورة وسدادها ويمكنه أيضاً تعديلها، وفيما يأتي نتعرف على روابط تحميل التطبيق المباشرة لأجهزة الأيفون والأندرويد:

تحميل تطبيق mystc لمستخدمي الأيفون من خلال ابل ستور.

تحميل تطبيق mystc لمستخدمي الأندرويد من متجر جوجل ستور.

يمكنك الاستعلام عن فاتورة شركة الاتصالات عبر تطبيق mystc وذلك باتباع التعليمات التالية:

أولاً قم بالدخول إلى تطبيق mystc.

قم بإدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية في الخانات المخصصة لذلك.

ثم قم بإدخال كلمة السر الخاصة بالمستخدم.

ثمَّ اضغط على أيقونة (تسجيل الدخول).

ثم قم باختيار خدمة (الحساب)، ومن ثمَّ اختر خدمة فواتير .

. وبعد ذلك قم بإدخال رقم الحساب الخاص بالفاتورة المراد الاستعلام عنها.

في النهاية بعد إتمام الخطوات السابقة سيتم عرض تفاصيل الفاتورة، وجميع الخيارات المتاحة من أجل تسديد قيمة الفواتير.

معرفة مديونية فاتورة stc برقم الهوية

وفرت شركة الاتصالات STC العديد من الطرق التي يمكن من خلال إجراء الاستعلام عن مديونية الاتصالات برقم الهوية الوطنية، وهي:

أولاً قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة الاتصالات السعودية.

قم بالضغط على قائمة خدماتي.

قم باختيار خدمة الاستعلام عن مديونية الاتصالات باستخدام رقم الهوية.

قم بكتابة الرقم السري ورقم الهوية في المكان المخصص لذلك.

بعد ذلك اضغط على “عرض الفاتورة”.

بعد إتمام الخطوات السابقة سوف تظهر فاتورة المديونية بكل التفاصيل.

رقم مديونيات الاتصالات stc لتسديد الفواتير والمديونيات



قامت شركة الاتصالات السعودية stc بتقديم عدة أرقام لعملاءها من أجل التواصل مع الشركة لتسديد الفواتير والمديونات، وهي:

يمكن الاتصال على الرقم المجاني الموحد ( 8001166696 ) لخدمات تسديد الفواتير المتراكمة.

) لخدمات تسديد الفواتير المتراكمة. ويمكن للعملاء الاتصال على الرقم ( 800 ) لخدمات مديونيات الشركة.

) لخدمات مديونيات الشركة. يمكن أيضاً إرسال رسالة نصية تحتوي الرقم (9955) مُرسلة إلى الرقم (900) لمعرفة قيمة المبالغ المتعثرة.

طرق تسديد فواتير stc

تحرص شركة الاتصالات السّعودية على تعزيز الخدمات الإلكترونيّة المقدمة للعملاء حيث تقدم الشركة السعودية للاتصالات أنظمة سداد مختلفة يمكن من خلالها دفع قيمة الفاتورة، حيث يمكن سداد فواتير Stc من خلال الطرق التالية

يمكن تسديد عبر تطبيق My Stc.

يمكن تسديد عبر الموقع الإلكتروني My Stc.

يمكن تسديد عبر تطبيق Stc Pay.

يمكن تسديد عبر خدمة الفواتير الإلكترونية.

يمكن تسديد عبر الموقع الإلكتروني للبنك.

يمكن تسديد عبر ماكينات الصراف الآلي.

يمكن تسديد عبر تطبيق الهاتف الجوال للبنك.

يمكن تسديد عبر الهاتف المصرفي.

وفي نهاية المقال هذا نكون قد تعرفنا على الطرق المتبعة لمعرفة قيمة فواتير stc برقم الهوية، وطريقة الاستعلام عن الفاتورة باستخدام تطبيق mystc حيث يُمكنكم الاستعلام عن تفاصيل الفواتير إلكترونيًا باتباع خطوات سهلة وميسرة، بجانب معرفة مديونية الفاتورة برقم الهوية.