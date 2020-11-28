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عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف والادخار 1441 لجميع مناطق المملكة نقدمه لكم، حيث يبحث الكثيرين في المملكة العربية السعودية عن إعفاء بنك التسليف والادخار الذي تم الإعلان عنه بمرسوم ملكي، والذي سوف يستفيد منه قطاع من المتعاملين مع البنك ويأتي هذا المرسوم ليساعدهم على التخلص من بعض الأعباء في ظل هذه الجائحة التي أثرت على الكثيرين، ولذلك يكثر البحث عن كيفية الحصول على الإعفاء أو خطوات التقدم على هذا الإعفاء.

رابط الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف

يتم الدخول على موقع بنك االتسليف الإلكتروني ثم كتابة رقم السجل المدني الخاص بك

تحميل البيانات الخاصة بك مع الطلب المرفق

تقديم الأوراق الثبوتية مثل رقم الهوية، وكارت العائلة

تقديم الحالة الطبية وإرفاق التقارير الخاصة بها

تقديم الطلب مع الإمضاء عليه ورفعه على الموقع

الفئات المعفاة من القروض

يقدم البنك خدمة الإعفاء من القروض لبعض الفئات خلال تلك الفترة التي أدت إلى خلل في حياة الكثيرين تنفيذا للمرسوم الملكي الذي صدر بإعفاء بعض الفئات المعنية بالقروض ومن هذه الفئات” الأرامل والأيتام الأمنين، المسنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ذوي الاحتياجات الخاصة المشمولين ببرامج الرعاية المختلفة.

تأتي هذه الخطوة لمساعدة الفئات الثلاث ويتم تقديم المستندات التي تثبت هذه الحالة ويتم فحص الأوراق من البنك ثم الرد على صاحبها المتقدم للإعفاء بالرفض او القوبل وفق الشروط التي وضعها البنك .