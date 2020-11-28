نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق التواصل مع الديوان الملكي السعودى وارقام الهواتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق التواصل مع الديوان الملكي ما يتم البحث عنه كثيراً خلال هذه الفترة من قبل المواطنين السعوديين فهم يحتاجون إلى التواصل مع الديوان الملكي لإقالة الثغرات التي يقعوا بها المواطنين وفي تلك الحالة يكونوا بحاجة إلى من يقدم لهم العون، كما أن الديون أتاح خدمة التواصل معه لرفع الحاجة عن المواطنين، وسوف نستعرض لكم كيفية التعرف على طرق التواصل مع الديوان الملكي السعودي.

طرق التواصل مع الديوان الملكي

عمل الديوان الملكي على توفير بوابة إلكترونية لكي يتمكن المواطنين أن يتواصلوا مع الديوان بشكل إلكتروني عبر التسجيل به، حيث أن البوابة الإلكترونية تقوم باستقبال طلبات تعميد العلاج بالمملكة العربية السعودية وخارج المملكة، كما أنها تستقبل كافة الشكاوي الخاصة بالقطاع الحكومي والعام والمرتبطة أيضاً بالقطاع الخاص بالإضافة إلى استقبال الشكاوي التي تقدم ضد المسؤولين والمواطنين.

أيضاً يتلقى الديوان الملكي السعودي المعارضات والخطابات عن طريق البريد المتميز الخاص به ويستقبل أيضاً طلب واحد فقط بكل خطاب أو معارضة، كذلك يعمل على استقبال طلبات المساعدات المالية عبر البريد الخاص بها ويحتاج الرد على هذا الطلب حوالي 4 شهور كحد أقصى للرد، ويتم ذلك بعد تقديم الطلب وبعد أن يستلمه الديوان، حيث يقوم باستقبال برقيات عاجلة في حال وجد مواضيع طارئة ويتم ذلك عن طريق الاتصالات السعودية ومن أهمها طلبات العلاج وبرقيات التعازي والتهنئة ومبايعة ولاة الأمر وغيرها.

طريقة التواصل مع الديوان الملكي للإعفاء من القروض

عندما يتقدم أحد المواطنين بطلب إعفاء القرض لابد من أن يتوفر بعض من المستندات والأوراق التي ترفق مع الخطاب وتضمن ما يلي:

صورة البطاقة الشخصية التابعة لصاحب القرض.

وجود البطاقة الخاصة بالعائلة.

صورة واحدة فقط خاصة بالتقرير الطبي لتوضيح الحالة الصحية للشخص ويتم هذا عن طريق الحصول على التقرير عن طريق أحد المستشفيات الحكومية.

وجود بيان يوضح الحالة الاجتماعية الخاصة بالمواطن صاحب القرض.

لابد من أن يتم تقديم نموذج يشمل كافة المعلومات والبيانات الخاصة بطلب الإعفاء من القرض.

طريقة التسجيل في البوابة الالكترونية للديوان الملكي

هناك عدة خطوات يجب اتباعها للتسجيل في بوابة الديوان الملكي ومنها ما يلي: