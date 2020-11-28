نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط الأجهزة من stc بالتعاون مع شركة معالم التمويل بدون كفيل واهم الشروط والأحكام للحصول على التقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط الأجهزة من stc بالتعاون مع شركة معالم التمويل بدون كفيل واهم الشروط والأحكام للحصول على التقسيط ، تقديم stc بالاشتراك مع شركة معالم التمويل عروض لكلاً من المقيمين والسعودين والمتقاعدين والحصول على هذه العروض لها بعض الشروط للحصول عليها حددتها الشركة كما أن هناك بعض المزايا في هذه العروض وسوف نقدمها لكم الان من خلال موقع ثقفني وسوف نقدم لكم كيفية الحصول على العرض .

كيفية التقديم على طلب تقسيط الأجهزة من خلال stc

أتاحت stc بالاشتراك مع شركة معالم التمويل للعملاء التقديم على التقسيط من خلال الإنترنت وإدخال كافة البيانات المطلوبة وهناك بعض الأوراق والوثائق والمستندات يجب توافرها للحصول على التقسيط .

يجب أولاً الدخول على رابط عروض التمويل من شركة معالم التمويل .

يجب على المتقدم تقديم صورة الهوية الشخصية له .

كما يجب على المتقدم تقديم كشف حساب بنك خاص به وذلك لأخر ثلاثة أشهر .

يجب على المتقدم إحضار ما يثبت من جهة العمل الراتب الأساسي للمتقدم والمسمى الوظيفي له وتاريخ الالتحاق بالعمل .

ما هي الشروط والأحكام للحصول على التقسيط