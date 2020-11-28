نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط الأجهزة من stc بالتعاون مع شركة معالم التمويل بدون كفيل واهم الشروط والأحكام للحصول على التقسيط في المقال التالي
عمر شويل - جدة تقسيط الأجهزة من stc بالتعاون مع شركة معالم التمويل بدون كفيل واهم الشروط والأحكام للحصول على التقسيط ، تقديم stc بالاشتراك مع شركة معالم التمويل عروض لكلاً من المقيمين والسعودين والمتقاعدين والحصول على هذه العروض لها بعض الشروط للحصول عليها حددتها الشركة كما أن هناك بعض المزايا في هذه العروض وسوف نقدمها لكم الان من خلال موقع ثقفني وسوف نقدم لكم كيفية الحصول على العرض .
كيفية التقديم على طلب تقسيط الأجهزة من خلال stc
أتاحت stc بالاشتراك مع شركة معالم التمويل للعملاء التقديم على التقسيط من خلال الإنترنت وإدخال كافة البيانات المطلوبة وهناك بعض الأوراق والوثائق والمستندات يجب توافرها للحصول على التقسيط .
- يجب أولاً الدخول على رابط عروض التمويل من شركة معالم التمويل .
- يجب على المتقدم تقديم صورة الهوية الشخصية له .
- كما يجب على المتقدم تقديم كشف حساب بنك خاص به وذلك لأخر ثلاثة أشهر .
يجب على المتقدم إحضار ما يثبت من جهة العمل الراتب الأساسي للمتقدم والمسمى الوظيفي له وتاريخ الالتحاق بالعمل .
ما هي الشروط والأحكام للحصول على التقسيط
- للحصول على عرض التقسيط يمكن ملء نموذج الطلب الإلكتروني على موقع معالم التمويل أو زيارة أحد فروع stc المزودة بالخدمة .
- بالتعاون مع شركة معالم التمويل لها الحق في القبول أو الرفض لطلب التقسيط وذلك بناء على أهلية العميل والأحكام والشروط المزودة بالخدمة .
- هناك خيارات متاحة للتمويل وهى 6 أشهر و 12 شهر و 18 شهر و 24 شهر كما يحق للعميل اختيار الفترة المناسبة له ولكن يجب أن لا تتعارض مع الأحكام والشروط الخاصة بشركة التمويل .
- يجب أن لا تقل قيمة الفاتورة لخدمة التقسيط عن 35000 ريال ولا تزيد عن 30000 كحد أقصى للاستفادة بالعرض .
- وأهم من الشروط الأساسية للحصول على العرض أن السجل الائتماني خالي من التعثرات .
- كما أن خدمة تقسيط الأجهزة تشمل حصول مزود من خدمة هامش الربح 1.58% عن كل شهر
- عملية الموافقة على طلب التقسيط قد يستغرق 15-30 دقيقة حتى استكمال كافة المستندات .
- يمكن للمتقدم استبدال واسترجاع عملية الشراء وسوف تخضع إلى stc ، لا يمكن استرجاعها نقداً .
- الفروع المزودة لخدمة تقسيط الأجهزة من خلال معالم للتمويل في الرياض ( طريق الملك فهد و الشمال والشرق والسويدي ) وفي جدة ( طريق الأمير والشفا وسلطان ) المدينة المنورة ( روابي قباء ) الدمام ( الشاطئ والمجدوعي ) .
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