نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول علي قرض الاسرة من بنك التنيمة الاجتماعية1442 والاوراق المطلوبه للحصول علي القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوفر بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية الكثير من القروض للمواطنين بالمملكة، بعد أن ينطبق عليه كافة الشروط والتقديم عن طريق الموقع الرسمي للبنك، ومن بين هذه القروض قرض الأسرة، ويتم ذلك بهدف تحسين الدخل للعديد من الأسر ضمن خطة المملكة العربية السعودية وهذا من أجل النهوض بالمواطن السعودي وتحقيق التكافؤ الاجتماعي‘ فإذا كنت تريد معرفة قرض الأسرة وكم يحتاج من الوقت ونسبة القرض المقدم من خلال بنك التسليف.

قروض بنك التنمية الاجتماعية للأسرة المملكة العربية السعودية

يحصل كافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية لمحدود الدخل على قروض من بنك التنمية الاجتماعية وهذا بعد أن ينطبق عليها الشروط، وقرض الأسرة عبارة عن نوع أنواع التمويل التي يقوم البنك بتقديمها التي لمن يكون ذات دخل منخفض يقل عن 2000 ريال.

وهذا يقدم مخفف عن تحمل كافة متطلبات الحياة، حيث أن القرض يوفر لهم حياة كريمة دون أن تحتاج للاستعانة لأساليب الكسب الغير مشروع، ولكن يوجد بعض الشروط للحصول على فرض الأسرة التي يجب القيام بتنفيذها.

أهم شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف

أن يكون الزوج أو الزوجة من أبناء المملكة العربية السعودية، ويكون حاملين للجنسية السعودية، وتكون الزوجة من الأشخاص الحاصلين على أحدى الجنسيات التي تتبع مجلس التعاون الخليجي.

عندما تكون الزوجة ليست سعودية ولا من أي دولة من دول الخليج يجب أن تحصل على موافقة من خلال الجهة المختصة.

يجب أن يكون الزواج القائم هو أول زواج للزوج أو الزوجة، ولكن باستثناء الزوجة المتوفية، أو المطلقة.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام.

خطوات التقديم للحصول على قرض الأسرة

يجب الدخول للموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية

يقوم المتقدم بتسجيل الدخول وهذا من خلال إضافة بعض البيانات وإضافة رقم الهوية الوطنية.

يقوم المتقدم بكتابة اسمه وكلمة المرور.

ومن ثم يتم اختيار خانة خدمات الأفراد والنقر على زر الموافقة على كافة الأحكام والشروط.

يجب أن يقوم المواطن بتحميل جميع البيانات والمستندات المطلوبة وإضافة الغرض من الحصول على قرض اجتماعي.

يقوم بالنقر على حفظ وسوف يظهر لك الكثير من الخيارات المتوفرة به.