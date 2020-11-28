نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صرف المستحقات التأمينية بعد الاستقالة 1442 وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة على مدى نحو نصف قرن، تؤدي مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، دورًا مهمًا، فيما يمكن الاستعلام عن صرف المستحقات التأمينية بعد الاستقالة 1442هـ، عبر موقع هذه المؤسسة على شبكة الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة أحد مقراتها في مناطق المملكة المختلفة، إذ يمكن للمواطن أو المواطنة معرفة مستحقاته، بعد إنهاء خدمته سواء بعد أن تجاوز سن المعاش “60 سنة”، أو استقال من العمل مبكرًا، فيما يجب أن يستوفى عددًا من الشروط الضرورية التي يتمكن بموجبها من الحصول على جميع المستحقات.

الاستعلام عن صرف المستحقات التأمينية بعد الاستقالة 1442

وفي السطور التالية، نستعرض كيفية الاستعلام عن صرف المستحقات التأمينية بعد الاستقالة 1442 في السعودية، خدمة للمواطنين والمواطنات الراغبين في حساب ومعرفة حقوقهم المالية بعد تقديم الاستقالة أو الإحالة إلى المعاش بعد بلوغ السن القانوني، وذلك باتباع الخطوات الآتية:-

علينا في البداية الدخول لموقع المؤسسة المعنية عبر شبكة الإنترنت.

ثمّ يجري إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

ننقر بعد ذلك، على الخدمات الإلكترونية.

يلي ذلك، اختيار التي نريد معرفتها.

بعد ذلك، ندخل رقم الهوية بعد الانتقال لصفحة جديدة تتطلب إدخال بيانات.

كما يجب أن ندخل باقي المعلومات والبيانات المطلوبة.

أخيرًا، ننقر على “استعلام”، لظهور جميع المعلومات التي نبحث عنها.

شروط صرف التأمينات الاجتماعية بعد الاستقالة

حتى يتمكن المواطن أو المواطن من صرف التأمينات الاجتماعية بعد الاستقالة والمستحقات التي يجب أن يحصل عليها بعد ترك العمل أو تقديم الاستقالة أو في حالة بلوغ السن القانونية، فلا بد من استيفاء عدد من الشروط، تأتي على النحو الآتي:-

مرور سنة بحد أدنى على تاريخ التوقف عن العمل.

ومن المهم تقديم جميع المستندات والأوراق اللازمة.

كما يجب أن يبلغ المستفيد سن 60 سنة.

يشترط أيضًا، التوقف عن مزاولة العمل الذي كان ملتحقًا به.

معرفة بيانات التأمينات برقم الهوية إلكترونيا

لكي يقوم الموظف بالحصول على بيانات التأمينات برقم الهوية إلكترونيا عليه تتبع الخطوات التالية:-