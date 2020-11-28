نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول التأهيل الشامل شهر شعبان 1442 من وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول التأهيل الشامل شهر شعبان 1442 من وزارة الموارد البشرية، يعتبر برنامج التأهيل الشامل بالمملكة السعودية من ضمن البرامج التمويلية التي يتم تقديمها من قبل وزارة الموارد البشرية للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد أن تنطبق عليهم الشروط حيث يتم تقديم لهم مساعدة لتساعدهم في هذه الحياة بدون تعب، لهذا سوف نعرض تفاصيل موعد نزول التأهيل الشامل 1442.

نزول التأهيل الشامل شهر شعبان

قامت وزارة العمل والتنمية البشرية بالمملكة بتحديد موعد نزول التأهيل الشامل التي الذي يتعلق بالأشهر الخاصة بالسنة حيث يتم صرف هذا الدعم في كل نهاية شهر يوم السادس والعشرين أو27 ويتم احتساب بالتاريخ الميلادي، ولم يتم تحديد يوم ثابت لأنه يمكن أن يتوافق مع عطلة الأسبوع أو عطلة رسمية حيث يتم في هذا الدعم في اليوم التالي أو اليوم الذي يليه.

موعد نزول التأهيل الشامل 1442

سوف نعرض لكم من خلال الجدول التالي موعد نزول التاهيل الشامل بالتاريخ الميلادي والتاريخ الهجري لباقي الأشهر المتبقية وهي كالاتي:

الشهر موعد نزول التأهيل الشامل بالتقويم الهجري والميلادي صفر 9 صفر 1442هـ – 27/9/2020م ربيع أول 9 ربيع أول 1442 هـ – 26/10/2020 م ربيع ثاني 11 ربيع ثان 1442 هـ – 26/11/2020 م جمادى الأول 12 جمادى الأول 1442 هـ – 27/12/2020 مم جمادى الآخر 13 جمادى الآخر 1442 هـ – 26/1/2021 م رجب 13 رجب 1442 هـ – 25/2/2021 م شعبان 12 شعبان 1442 هـ – 25/3/2021 م

استعلام موعد نزول التأهيل الشامل

يتم الدخول إلى وزارة الموارد البشرية من خلال موقعها على الإنترنت وتحديد صفحات الخدمات الإلكترونية بعد ذلك يتم الضغط على خدماته وكالة الرعاية وتضغط على الاستعلام عن الإعانة المالية، بعد الانتهاء من هذه الخطوة نقوم بتحديد نوع الإعانة تضيف رقم الهوية ورقم المستفيد ثم تضيف نوع الإعانة ثم تكتب رمز التحقق وبعد الانتهاء تقوم بالضغط على كلمة عرض.