نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تهمك معرفتها حول نظام الضمان الاجتماعي الجديد والمواد التي تحدد آليات الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الضمان الاجتماعي الجديد وآليات الاستحقاق، نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل مهمة عن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام الضمان الاجتماعي وعن آليات الاستحقاق والفئات المستفيدة منه، وفي مقالنا هذا سوف نتعرف معًا على جميع التفاصيل.

أكد مجلس الوزراء قرار استمرار تطبيق نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7 / 7 / 1427 هجريًا على المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام المشار إليه في البند من هذا القرار لمدة لا تزيد عن سنتين على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلالها بوضع وتنفيذ خطة مفصلة عن تطبيق النظام الجديد عليهم واستقبال طلبات التسجيل، مع الالتزام بالاعتبارات الاجتماعية والمالية والاقتصادية.

كما أقر مجلس الوزراء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقيام بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات ذات العلاقة لإجراء مسح ميداني شامل لجمع البيانات وإعداد دراسات بحثية دورية لتحديد مستهدفي نظام الضمان الاجتماعي ومنح القرار لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تقديم البيانات المتعلقة بالضمان الاجتماعي إلى الجهات الحكومية المعنية والجهات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية من أجل الحصول على الدعم أن تلتزم تلك الجهات بالأنظمة المتعلقة بحماية البيانات وخصوصيتها، وفيما يلي تفاصيل النظام.

المادة 1، لأغراض تطبيق هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت فيه المعاني المبينة أمامها ما لم ينتقص شيئًا من السياق التي ذكرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كما جاء في نظام الضمان الاجتماعي واللائحة التنفيذية.

المادة 2، تقدم الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب، وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا وتمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب، ووضع الحلول التي تضمن مساعدة المستفيدين عند حدوث أي أزمة.

الفئات المستحقة لصرف المعاش