نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على حالات إيقاف صرف المعاش في نظام الضمان الاجتماعي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة حالات إيقاف صرف المعاش في نظام الضمان الاجتماعي الجديد، توضح القوانين واللوائح نظام الضمان الاجتماعي الجديدة أن هناك 8 حالات لا تستحق استمرارية صرف المعاشات المستحقة لها، وهذا ما سنعرفه في مقال اليوم عن متى يتوقف صرف المعاش ولماذا.

المادة 22، نشرت جريدة أم القرى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الضمان الاجتماعي وجاء في جريدة أم القرى الصادرة اليوم الجمعة، إن مجلس الوزراء قرر ما يلي: الموافقة على نظام الضمان الاجتماعي بالصيغة المرافقة، ويستمر تطبيق نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7-7-1427 هجريًا على المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار لمدة لا تزيد عن سنتين على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلالها بوضع وتنفيذ خطة شاملة لتطبيق النظام الجديد عليهم واستقبال طلبات التسجيل الجديدة تدريجيًا مع الأخذ بالاعتبارات الاجتماعية والمالية والاقتصادية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا، كما وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات المعنية لإجراء مسح ميداني لجمع البيانات وإعداد دراسات بحثية دوريًا للتقييم، ولوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم البيانات المتعلقة بالضمان الاجتماعي إلى الجهات الحكومية والجهات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية من أجل الحصول على أشكال الدعم المختلفة بشرط أن تلتزم تلك الجهات بالأنظمة المتعلقة بحماية البيانات وخصوصيتها، كما تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 من نظام الضمان الاجتماعي المشار إليه في البند من هذا القرار بالنظر في مخالفات أحكامه وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة 11 منه، وتنص لوائح وأنظمة الضمان الاجتماعي على المادة 1، لأغراض تطبيق هذا النظام ويقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت فيه المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك.

المادة 9، يستحق المعاش من تحققت فيه الشروط الآتية: أن يكون سعودي مقيم إقامة دائمة في المملكة، وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط، وأن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وتنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة، ويجب أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم، والتأهيل، والخدمة المجتمعية، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة 10 والمادة 11، يستثنى من شرط الجنسية الفئات الآتية: المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، أو أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك، كما أنه لا يجوز لأي مستفيد غير العائل أن يكون في أكثر من أسرة وفقًا لما تحدده اللائحة.