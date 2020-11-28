نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو طعام مطعم شواية الخليج في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو طعام مطعم شواية الخليج، واحد من أفضل وأشهر مطاعم السعودية هو مطعم شواية الخليج، إذ أنه نظرًا لنجاحه وشهرته افتتح العديد من الفروع في مناطق مختلفة بالمملكة العربية السعودية، وكان الفرع الأول لافتتاحه بعام 2000 في الرياض، ويتميز المطعم بأنه يقدم أشهر الأكلات السعودية والكبسة السعودي بمذاق رائع لا يقاوم، يمكن قراءة منيو مطعم شواية الخليج للتعرف على الأسعار وطلب الطعام فورًا. قائمة طعام مطعم شواية الخليج ركن وجبات الشواية وجبة دجاج شواية سعرها 19 ريال سعودي، ¾ الوجبة سعرها 14.5 ريال سعودي، ½ الوجبة سعرها 9.5 ريال سعودي، ¼ الوجبة سعرها 5 ريال سعودي.

وجبة دجاج شواية مع الأرز سعرها 29 ريال سعودي، ¾ الوجبة سعرها 24 ريال سعودي، ½ الوجبة سعرها 14.5 ريال سعودي، ¼ الوجبة سعرها 9 ريال سعودي.

طبق الأرز السعودي السادة سعره 5 ريال سعودي. ركن وجبات الفحم وجبة الدجاج على الفحم سعرها 23 ريال سعودي، و½ الوجبة سعرها 11.5 ريال سعودي.

وجبة الدجاج على الفحم مع الأرز سعرها 33 ريال سعودي، و½ الوجبة سعرها 16.5 ريال سعودي. ركن بالسلطات طبق سلطة الخيار باللبن سعره 3 ريال سعودي.

طبق السلطة الخضراء سعره 2 ريال سعودي.

طبق السلطة الحارة سعره 1 ريال سعودي. ركن الايدامات المشكل سعره 5 ريال سعودي.

البامية سعرها 5 ريال سعودي.

المسقعة سعرها 5 ريال سعودي.

الملوخية سعرها 5 ريال سعودي. فروع مطعم شواية الخليج بالسعودية للمطعم العديد من الفروع: الدمام النخيل الدمام الثامن والعشرون.

طيبة الدمام.

مدينة العمال طريق الأمير محمد بن فهد بالدمام. الخبر الثقبة الخبر الثاني عشر شارع ينبع.

الخبر الشمالية بشارع الأمير نايف.

الحوية شارع الستين.

الخبر الثقبة في تقاطع شارع عشرين بشارع جازان. الرياض بدر طريق ابن تيمية.

القدس شارع خالد بن الوليد.

المنار النسيم الغربي الموجود بحسان بن ثابت.

العمار أم الحمام الشرقي.

ظهرة البديعة على طريق المدينة المنورة. X إقرأ أيضاً: متطلبات فتح الحساب البنكي لجمعيات ملاك

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