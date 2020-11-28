نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنبيه حساب المواطن للمواطنين بضرورة تحديث البيانات لضمان استمرار الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيانات حساب المواطن لاستمرار الدعم، قام حساب مواطن مؤخرًا بنشر تنبيه لجميع المواطنين المسجلين بالبرنامج بضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم على الموقع، حتى يتم ضمان الحصول على الدعم بشكل مستمر، إذ أنه يجب على جميع المواطنين المستفيدين من الدعم تحديث بياناتهم كل أربعة عشر يومًا بحد أقصى في حالة وجود أي تغيير، وكذلك أوضح طريقة تحديث بيانات حساب المواطن ونوضحها لكم.

رابط تحديث البيانات على حساب مواطن للمستفيدين منه

قام الموقع الإلكتروني الخاص بحساب مواطن بتوضيح الرابط الإلكتروني الخاص بالمستفيدين من الدعم، لكي يتمكنوا من تحديث بيناتهم والتعرف على استحقاق الدعم من غيره من خلال https://www.ca.gov.sa/ ، كما أن الموقع أتاح البوابة الإلكترونية لحساب مواطن الموجودة على الإنترنت لجميع الأشخاص الذين يرغبون بالتسجيل في حساب مواطن، موضحًا شروط الأهلية للتسجيل بحساب مواطن للتعرف على ما إذا كان المفرد مؤهلًا أم لا للتقديم بحساب مواطن.

تحديث البيانات على حساب المواطن لاستمرار الدعم

قام حساب مواطن بتوضيح أهمية تحديث وتعديل البيانات بشكل مستمر في حالة تغييرها، لضمان الحصول على الدعم وزيادته أو نقصانه حسب البيانات الحديثة المضافة، كما أنه تم نشر طريقة تحديث البيانات على حساب مواطن للأشخاص المستفيدين من الدعم وهي كالتالي:

زيارة الموقع الرسمي لحساب مواطن. بعد فتح البرنامج نقوم باختيار أيقونة تفاصيل الطلب، ومنها نختر تبويب الإفصاح عن الدخل بعد ذلك سيقوم بالانتقال لبعض الخيارات الجديدة نختر منها الخيار الموجود بيسار الصفحة وهو الإجراءات. ومن هنا يتم الانتقال لاختيار تعديل الدخل، ونضغط على اختيار حفظ بعد ذلك. بمجرد الانتهاء من تلك الخطوات وإرسال الطلب، يقوم المقيمين على الموقع بدراسة البيانات الحديثة للفرد وشروط الاستحقاق والأهلية.

أهمية تحديث بيانات حساب المواطن

يجب ضرورة التحديث في برنامج حساب مواطن للفرد، حتى يتعرف على أهليته من عدمها للحصول على الدعم المادي المقدم من قِبل الدولة، وذلك بعد التغيير والتحديث في بيناته، ويحب أن يقوم جميع الوثائق والأوراق المطلوبة لإثبات ذلك.