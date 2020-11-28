نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استخراج شهادة ميلاد بدل فاقد للمقيمين عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة استخراج شهادة ميلاد بدل فاقد للمقيمين تعد واحدة من ضمن الخدمات الإلكترونية التي توفرها الأحوال المدنية علي منصة وزارة الداخلية أبشر لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة، حيث تسعي الوزارة في تقديم الكثير من الخدمات للمواطنين في صورة إلكترونية وذلك لأن تساعدهم علي استخراج الأوراق المهمة بدون أي جهد.

استخراج شهادة ميلاد بدل فاقد

أطلقت الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات في الصورة الإلكترونية لها عبر منصة أبشر للخدمات، وليست هذه هي الخدمة التي تقدمها حيث يمكن أستخراج شهادة لمولود جديد عبر أبشر بالإضافة إلي استخراج الكثير من الأوراق من بطاقة الأحوال المدنية سواء للذكور أو الأنات .

طريقة حجز موعد استخراج شهادة ميلاد لغير السعودين

أوضخت الأحوال المدنية بأنة يجب علي جميع الأشخاص الغير مقيمين في المملكة بحجز موعد للذهاب لإصدار شهادة ميلاد للمولود حيث يكون ذلك عن طريق الأتي:

الذهاب إلي منصة أبشر لوزارة الداخلية السعودية.

اختيار خدمات الأفراد ثم تسجيل الدخول لحسابك.

بعد ذلك من القائمة تقوم باختيار حجز المواعيد.

اختيار حجز الموعد لإصدار شهادة ميلاد لغير السعوديين.

تكتب البيانات الخاصة بالمولود وبصاحب الموعد في المكان المخصص له.

بعد ذلك يجب عليك أن تقوم بكتابة باقي البيانات التي تتطلب في النموذج.

إدخال رقم التليفون المحمول.

تحديد الموعد المناسب لك من قائمة المواعيد المتاحة.

النقر علي زر الحجز.

طريقة استخراج شهادة ميلاد بدل فاقد للمقيمين

حتي تستطيع من استخراج الشهادة المفقودة فيجب عليك أن تقوم بمجموعة بسيطة من الخطوات التي تتمثل في السطور التالية: