نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استخراج شهادة ميلاد بدل فاقد للمقيمين عبر أبشر في المقال التالي
عمر شويل - جدة خدمة استخراج شهادة ميلاد بدل فاقد للمقيمين تعد واحدة من ضمن الخدمات الإلكترونية التي توفرها الأحوال المدنية علي منصة وزارة الداخلية أبشر لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة، حيث تسعي الوزارة في تقديم الكثير من الخدمات للمواطنين في صورة إلكترونية وذلك لأن تساعدهم علي استخراج الأوراق المهمة بدون أي جهد.
استخراج شهادة ميلاد بدل فاقد
أطلقت الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات في الصورة الإلكترونية لها عبر منصة أبشر للخدمات، وليست هذه هي الخدمة التي تقدمها حيث يمكن أستخراج شهادة لمولود جديد عبر أبشر بالإضافة إلي استخراج الكثير من الأوراق من بطاقة الأحوال المدنية سواء للذكور أو الأنات .
طريقة حجز موعد استخراج شهادة ميلاد لغير السعودين
أوضخت الأحوال المدنية بأنة يجب علي جميع الأشخاص الغير مقيمين في المملكة بحجز موعد للذهاب لإصدار شهادة ميلاد للمولود حيث يكون ذلك عن طريق الأتي:
- الذهاب إلي منصة أبشر لوزارة الداخلية السعودية.
- اختيار خدمات الأفراد ثم تسجيل الدخول لحسابك.
- بعد ذلك من القائمة تقوم باختيار حجز المواعيد.
- اختيار حجز الموعد لإصدار شهادة ميلاد لغير السعوديين.
- تكتب البيانات الخاصة بالمولود وبصاحب الموعد في المكان المخصص له.
- بعد ذلك يجب عليك أن تقوم بكتابة باقي البيانات التي تتطلب في النموذج.
- إدخال رقم التليفون المحمول.
- تحديد الموعد المناسب لك من قائمة المواعيد المتاحة.
- النقر علي زر الحجز.
طريقة استخراج شهادة ميلاد بدل فاقد للمقيمين
حتي تستطيع من استخراج الشهادة المفقودة فيجب عليك أن تقوم بمجموعة بسيطة من الخطوات التي تتمثل في السطور التالية:
- التوجه إلي منصة وزارة الداخلية علي شبكة الأنترنت أبشر.
- تسجيل الدخول إلي حسابك عن طريق اسم المستخدم ثم رقم السر.
- من القائمة أختيار الخدمات الخاصة بالأحوال المدنية.
- بعد ذلك تقوم باختيار من هذه الصفحة التبليغ عن المستندات المفقودة.
- تكتب كافة البيانات الموجودة في النموذج الخاص بشهادة الميلاد.
- يجب أن ترفق صورة شخصية من هذه الشهادة في حالة وجودها.
- يتم عرض لك موعد للذهاب إلي الأحوال المدنية فيه لاستلام الشهادة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات استخراج شهادة ميلاد بدل فاقد للمقيمين عبر أبشر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.