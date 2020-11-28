خطوات تسجيل سكن العمال في منصة إيجار 1442

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عمر شويل - جدة كيفية تسجيل سكن العمال في منصة إيجار ؟ يعتبر ذلك السؤال هو واحد من ضمن الأسئلة المتعددة التي يطرحها الكثير من أصخاب الأعمال في المملكة العربية السعودية وذلك لأنه يلزم علي جميع المؤسسات التي تحتوي علي أكثر من 40 عامل وافد بالقيام بالحصول لهم علي سكن.

تسجيل سكن العمال في منصة إيجار

قالت وزارة الشئون البلدية في السعودية بأنه يجب علي جميع المؤسسات سواء كانت تجارية أو كانت مؤسسات عمالية بالقيام بعملية تسجيل العمال في منصة أيجار وذلك لأن يتم معرفة عدد العمال الوافدين في المملكة أثناء إجراء عملية البحث وأيضاً معرفة محل أقامة كل عامل وذلك لسهولة الحصول علية في أي وقت، وضمان حقوق العمال.

شروط سكن العمالة

وضعت وزارة الشئون البلدية السعودية بعض من الشروط والضوابط التي يجب أن تتوافر في سكن العمالة وذلك حتي لا يتم حدوث أي من الضرر للعمال أو السكان المجاورين لهم وجاءت هذه الشروط في النحو التالي:

اشترطت الوزارة بأنة يجب أن لا يكون سكن العمال غير بجانب سكن العائلات.

الشرط الأساسي لتسجيل السكن بأنة يجب أن يكون علي الطرق الرئيسية لسهولة الحصول علي المواصلات.

ينبغي بأن يكون هذا المكان بعيد عن مسافة لا تقل عن 500 متر عن المدارس الخاصة بالبنات أو سكن الجامعة للبنات.

يجب أن يكون المكان به بعض المرافق الخدمية للعمال مثل صالة لتناول الطعام فيها.

طريقة تسجيل سكن العمال في منصة إيجار

حتي تستطيع إن تقوم بتسجيل السكن الخاص بالعمالة الوافدة في المنصة فأن هناك بعض الأعمال البسيطة التي يشترط أن تقوم بها بالترتيب وهي: