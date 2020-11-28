نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1442 يعتبر واحد من ضمن المتطلبات المهمة التي يجب علي جميع المعلمون في المملكة العربية السعودية أو الأشخاص الحاصلون علي المؤهل العلمي الدراسي المناسب لمزاولة هذه المهنة القيام بها وذلك لأن يقومون بعملية التسجيل في هذه الرخصة، وفي هذا المقال سنستعرض طريقة التسجيل.

الرخصة المهنية للمعلمين 1442

تعد هذه الرخصة عبارة عن مجموعة من الاختبارات التي تقوم بها هيئة التعليم والتقويم في المملكة العربية السعودية حتي تستطيع أختيار الكوادر البشرية التي لها القدرة علي مزاولة مهنة المدرس في المملكة، والهدف من إجراء هذه الاختبارات هي اختيار الشخص المناسب لمزاولة هذه المهنة وذلك حتي يتم الارتقاء بمستوي التعليم في المملكة.

شروط اختبار مزاولة مهنة المعلم في السعودية

وضعت الهيئة العامة للتقويم والتدريب بعض الشروط التي يجب أن تتوافر حتي يستطيع المتقدم إجراء الاختبار للحصول علي الرخصة، جاءت الشروط وفقاً للأتي:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل علي الشهادة الجامعية أو طالب في الفرقة النهائية.

ينبغي أن يكون المتقدم متواجد في قاعة الاختبار في الموعد المحدد له من الهيئة العامة للتقويم.

اشترطت الهيئة العامة للتقويم أن يكون المتقدم حاضر بالزي الرسمي لأجراء الاختبار.

يشترط الحصول علي درجات ما بين 50 إلي 69 درجة في اختبار المعلم الممارس.

الحصول علي درجة ما بين 60 إلي 79 في اختبار الرخصة.

يجب أن يقوم بتجديد الرخصة في كل ثلاث سنوات.

طريقة التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1442

حتي يستطع الشخص الحصول علي هذه الرخصة والتسجيل فيها يجب علية أن يقوم بأجراء الخطوات التالية :