نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1442 يعتبر واحد من ضمن المتطلبات المهمة التي يجب علي جميع المعلمون في المملكة العربية السعودية أو الأشخاص الحاصلون علي المؤهل العلمي الدراسي المناسب لمزاولة هذه المهنة القيام بها وذلك لأن يقومون بعملية التسجيل في هذه الرخصة، وفي هذا المقال سنستعرض طريقة التسجيل.
الرخصة المهنية للمعلمين 1442
تعد هذه الرخصة عبارة عن مجموعة من الاختبارات التي تقوم بها هيئة التعليم والتقويم في المملكة العربية السعودية حتي تستطيع أختيار الكوادر البشرية التي لها القدرة علي مزاولة مهنة المدرس في المملكة، والهدف من إجراء هذه الاختبارات هي اختيار الشخص المناسب لمزاولة هذه المهنة وذلك حتي يتم الارتقاء بمستوي التعليم في المملكة.
شروط اختبار مزاولة مهنة المعلم في السعودية
وضعت الهيئة العامة للتقويم والتدريب بعض الشروط التي يجب أن تتوافر حتي يستطيع المتقدم إجراء الاختبار للحصول علي الرخصة، جاءت الشروط وفقاً للأتي:
- يشترط أن يكون المتقدم حاصل علي الشهادة الجامعية أو طالب في الفرقة النهائية.
- ينبغي أن يكون المتقدم متواجد في قاعة الاختبار في الموعد المحدد له من الهيئة العامة للتقويم.
- اشترطت الهيئة العامة للتقويم أن يكون المتقدم حاضر بالزي الرسمي لأجراء الاختبار.
- يشترط الحصول علي درجات ما بين 50 إلي 69 درجة في اختبار المعلم الممارس.
- الحصول علي درجة ما بين 60 إلي 79 في اختبار الرخصة.
- يجب أن يقوم بتجديد الرخصة في كل ثلاث سنوات.
طريقة التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1442
حتي يستطع الشخص الحصول علي هذه الرخصة والتسجيل فيها يجب علية أن يقوم بأجراء الخطوات التالية :
- الذهاب إلي موقع التقويم والتدريب قياس.
- تسجيل الدخول إلي حسابة أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم أمتلاك حساب.
- بعد ذلك يختار القائمة الجانبية للموقع ثم اختيار منها اختبارات مزاولة المهنة.
- اختيار اختبارات المعلميين.
- بعد ذلك يكتب البيانات الشخصية الخاصة به في النموذج.
- بقراء الشروط والأحكام بعناية جيدة ثم يقوم بالموافقة عليها.
- الضغط علي زر التالي حتي يتم تحديد له الموعد.
- من قائمة المواعيد أختيار الموعد المناسب لأجراء الاختبار.
- الضغط علي زر التسجيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.