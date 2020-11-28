نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية فتح حساب جديد بنك الراجحي 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة نوفر لقراء موقعنا الكرام طريقة فتح حساب جديد بنك الراجحي 1442 السعودي، حيث يوفر بنك الراجحي فرصة للمقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية لفتح حساب جديد للأفراد، وقد أصبح في الآونة الأخيرة بنك الراجحي من أكثر البنوك شهرة على مستوى المملكة وذلك بسبب التسهيلات والخدمات الجديدة التي يقدمها لعملائه سواء كانوا القديمين أو المقبلين على فتح حساب جديد.
فتح حساب جديد بنك الراجحي 1442
قام مصرف الراجحي بتوفير خدمة المباشر للأفراد وهي خدمة لجميع العملاء في البنك، وفيها مجموعة من الخدمات المصرفية التي يمكن للفرد التحكم فيها من خلال بضع خطوات، ويمكن للعميل من خلالها إجراء عملية مصرفية من أي مكان وفي أي زمان، حيث توفر فرصة فتح حساب للعملاء الجدد في بنك الراجحي.
تعرف على خطوات إنشاء حساب جديد بنك الراجحي
- أولا يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي
- بعد الدخول إلى مباشر الأفراد نضغط على خيار إنشاء حساب جاري
- نقرأ الشروط والأحكام وبعدها نضع إشارة صح عليها
- نضع بياناتنا الشخصية وتتضمن الهوية والبريد الالكتروني ورقم الجوال والدخل الشهري والوظيفة والحالة الاجتماعية
- بعدها نضغط على مربع التأكيد
- وبعدها نضغط على كلمة التالي
- الآن نتوجه إلى البيانات المتعلقة بالضرائب للمغتربين لغير السعوديين ونقوم بوضع البيانات كاملة
- في حال قمت بالتسجيل عبر السجل العائلي فيتوجب هنا وضع بيانات أفراد العائلة وأرقامهم الخاصة
- الآن تقوم بتوثيق البيانات عبر أبشر
- نضغط على كلمة تم وبعدها نفحص الطلب تلقائيا من قبل بنك الراجحي
- سيتم إرسال الموافقة من مصرف الراجحي السعودي متضمنة بعض التفاصيل، ومنها زيارة الفرع الأقرب إليك من فروع بنك الراجحي من أجل إكمال عملية فتح الحساب ومن أجل استخراج بطاقة الصراف الآلي.
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