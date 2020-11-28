نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية فتح حساب جديد بنك الراجحي 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لقراء موقعنا الكرام طريقة فتح حساب جديد بنك الراجحي 1442 السعودي، حيث يوفر بنك الراجحي فرصة للمقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية لفتح حساب جديد للأفراد، وقد أصبح في الآونة الأخيرة بنك الراجحي من أكثر البنوك شهرة على مستوى المملكة وذلك بسبب التسهيلات والخدمات الجديدة التي يقدمها لعملائه سواء كانوا القديمين أو المقبلين على فتح حساب جديد.

فتح حساب جديد بنك الراجحي 1442

قام مصرف الراجحي بتوفير خدمة المباشر للأفراد وهي خدمة لجميع العملاء في البنك، وفيها مجموعة من الخدمات المصرفية التي يمكن للفرد التحكم فيها من خلال بضع خطوات، ويمكن للعميل من خلالها إجراء عملية مصرفية من أي مكان وفي أي زمان، حيث توفر فرصة فتح حساب للعملاء الجدد في بنك الراجحي.

تعرف على خطوات إنشاء حساب جديد بنك الراجحي