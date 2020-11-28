نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول المكافأة الجامعية 1442 بالشروط الجديدة بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول المكافأة الجامعية 1442ه‍، التى تقدم شهرياً الى طلاب الجامعات والمعاهد والدراسات العليا حتى يستطيعوا استكمال دراستهم التعليمية، حيث تقدم المكافأة الجامعية للطلاب والطالبات بعدة شروط يجب توافرها فى الطلاب، وتختلف قيمة المكافأة الجامعية حسب كل مرحلة تعليمية لذا نقدم لكم عبر مجموعة بسيطة من الفقرات التالية عبر موقع ثقفني، طريقة الإستعلام عن المكافأة الجامعية وقيمتها المالية إضافة على ذلك الشروط المطلوبة لحصول الطلاب والطالبات على المكافأة الجامعية.

المكافأة الجامعية 1442

ترعي وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الطلاب والطالبات فى كافة الأمور والتى من أهمها تقديم الخدمات والتسهيلات التى تساهم بشكل كبير فى إرتفاع مستوي التعليم بالمملكة، ونجد من هذه الأمور الدعم المالي المقدم كل شهر إلى الطلاب والطالبات يوم السادس والعشرين وحتى يوم الثامن والعشرين، ويتم تأجيل موعد إيداع المكافأة فى حساب الطلاب والطالبات فى حالة وجود أى عطلة رسمية أو يوم الجمعة.

موعد نزول المكافأة الجامعية 1442

حددت وزارة التعليم مواعيد إيداع المكافأة الجامعية للطلبة بداية من شهر ديسمبر 2020 وحتى عام 2021م والتى جاءت كالتالي:

موعد صرف مكافأة شهر ديسمبر 2020: يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر 2020 والذي يوافق يوم 12 ربيع الاخر 1442ه‍.

موعد صرف مكافأة شهر يناير 2021: يوم الأربعاء الموافق 27 يناير 2020م، والذي يوافق يوم 12 جمادي الأولى.

موعد صرف مكافأة شهر فبراير 2021: يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2021، الذي يوافق 16 جمادي الآخر 1442ه‍.

موعد صرف مكافأة شهر مارس 2021: يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021 والذى يوافق يوم 14 من شهر رجب 1442ه‍.

شروط صرف المكافأة الجامعية 1442

حددت وزارة التعليم بعض الشروط لصرف المكافأة الجامعية والتى تأتى من ضمنها التالي:

يجب أن يكون الطلاب والطالبات من أبناء المملكة العربية السعودية. يجب أن يكون الطلاب والطالبات فى مرحلة الدراسات العليا أو المرحلة الجامعية. ينبغي أن لا يكون المستفيد من هذه المكافأة يعملوا بأى جهه حكومية. يجب أن يكون الطلاب من مستفيدي المنح الخارجية.

شروط المكافأة الجامعية 1442 فى جامعة حائل

يجب أن لا يقل معدل الطالب التراكمي عن 1 إلى 4.

يجب أن يكون الطلاب والطالبات منتظم فى الدراسة.

أن يكون الطلاب والطالبات من أصحاب الجنسية السعودية.

يتم صرف المكافأة خلال فترة البرنامج الدراسي.

شروط المكافأة الجامعية فى جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

يجب أن لا يكون قد حصل على إنذار اكاديمي.

يجب أن يقوم الطالب بفتح حساب فى أحد البنوك السعودية.

يجب أن يكون الطالب أو الطالبة من أم وأب سعودي.

يجب أن يكون الطلاب والطالبات منتظم ولم يصل إلى المدة النظامية والتى تحتسب مع السنة التحضيرية.

أسباب توقف صرف المكافأة الجامعية

لا يتم صرف المكافأة الجامعية للطلاب والطالبات المنقطعين عن الدراسة أو المؤجليين.

لا تصرف المكافأة الجامعية إلى الطلاب الحاصلين على قرار فصل تأديبي.

الطلاب الذى وصل معدل التراكمي أقل من 2.

قيمة المكافأة الجامعية للطلبة 1442

حددت معظم الجامعات السعودية قيمة المكافأة الجامعية للطلبة التى تصرف إلى الطلبة لمدة أربع سنوات دراسية والتى جاءت كالتالي:

يصرف 900 ريال شهرياً سعودي إلى طلبة الدراسات العليا.

يصرف 1000 ريال سعودي إلى طلبة الجامعات الأقسام العلمية.

يصرف 850 ريال سعودي إلى طلبة الجامعات الأقسام الأدبية.

طريقة الإستعلام عن المكافأة الجامعية 1442

يتمكن الطلاب والطالبات من الاستعلام عن المكافأة الجامعية من خلال إتباع بعض الخطوات التالية: