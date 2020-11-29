‎التقرير الإعلامي للإسبوع الأول من المفكر الفهيم

دوت الخليج _ جواهر محمد

‎مرحلة الإبداع و التعرف على الذات و التعبير عنها عند الطفل تبدأ مع نعومة أظافره خصوصاً لو تم اختيار البيئة المحيطة به بعناية.

‎فضمن سلسلة لقاءات برنامج المفكر الفهيم انطلق المفكر الفهيم في الموسم الثاني يوم السبت 21 نوفمبر 2020 بكوكبة متميزة من معلمات دراسات الطفولة. و قد تم تقسيمهم لمجموعات عمرية من ٤-٦، و من ٧-٩ و من ١٠-١٢ سنة. وتضمن الأسبوع الأول لقاء تعريفي عبر برنامج الزووم؛ اشتمل على التعريف بعناصر القصة، وأهمية القراءة، والتعريف بفكرة البرنامج و الذي تديره منطقة التحدي على منصة الزوم.

‎بدأت المعلمات في برنامج رحلة تأليف الأطفال لقصصهم؛ وكانت أول فقراتها بالترحيب بهم و التعرف عليهم. و بعد التعارف استعرضت المعلمة قصتين شيقتين تتضمن اسئلة حوارية بينها وبينهم.ثم اطلقت المعلمة العنان لمخيلتهم و لقدراتهم العقلية من خلال محتوى القصص المرئي المعروض، و التي شارك الأطفال في كتابتها و تصميمها باشراف معلماتهم.

واستمر التواصل مع الأطفال خلال الأسبوع من خلال اللقاءات التفاعلية من خلال مسابقات للطفل والأسرة، تهدف إلى تحفيز مهارات التفكير عند الأطفال عبر التليجرام.

‎

‎ كما نشير إلى إضافة مثرية للبرنامج وهي تعريف الأطفال والأسرة كذلك بتطبيقات إلكترونية تخدم فكرة البرنامج، فتعطي الطفل مساحه ليصنع قصة من خياله مع إضافة الشخصيات والرسومات.

‎ويستمر البرنامج لمدة خمسة أسابيع ابتداءاً من 21 نوفمبر 2020، و لا يزال التسجيل بالبرنامج متاحاً للراغبات بإلحاق ابنائهم ب