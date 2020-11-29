‎التقرير الإعلامي للإسبوع الأول من المفكر الفهيم

دوت الخليج _ جواهر محمد
مرحلة الإبداع و التعرف على الذات و التعبير عنها عند الطفل تبدأ مع نعومة أظافره خصوصاً لو تم اختيار البيئة المحيطة به بعناية.
فضمن سلسلة لقاءات برنامج المفكر الفهيم انطلق المفكر الفهيم في الموسم الثاني يوم السبت 21 نوفمبر 2020 بكوكبة متميزة من معلمات دراسات الطفولة. و قد تم تقسيمهم لمجموعات عمرية من ٤-٦، و من ٧-٩ و من ١٠-١٢ سنة. وتضمن الأسبوع الأول لقاء تعريفي عبر برنامج الزووم؛ اشتمل على التعريف بعناصر القصة، وأهمية القراءة، والتعريف بفكرة البرنامج و الذي تديره منطقة التحدي على منصة الزوم.
بدأت المعلمات في برنامج رحلة تأليف الأطفال لقصصهم؛ وكانت أول فقراتها بالترحيب بهم و التعرف عليهم. و بعد التعارف استعرضت المعلمة قصتين شيقتين تتضمن اسئلة حوارية بينها وبينهم.ثم اطلقت المعلمة العنان لمخيلتهم و لقدراتهم العقلية من خلال محتوى القصص المرئي المعروض، و التي شارك الأطفال في كتابتها و تصميمها باشراف معلماتهم.
واستمر التواصل مع الأطفال خلال الأسبوع من خلال اللقاءات التفاعلية من خلال مسابقات للطفل والأسرة، تهدف إلى تحفيز مهارات التفكير عند الأطفال عبر التليجرام.
كما نشير إلى إضافة مثرية للبرنامج وهي تعريف الأطفال والأسرة كذلك بتطبيقات إلكترونية تخدم فكرة البرنامج، فتعطي الطفل مساحه ليصنع قصة من خياله مع إضافة الشخصيات والرسومات.
ويستمر البرنامج لمدة خمسة أسابيع ابتداءاً من 21 نوفمبر 2020، و لا يزال التسجيل بالبرنامج متاحاً للراغبات بإلحاق ابنائهم ب
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