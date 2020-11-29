نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن الراتب التقاعدي للشهر الجديد ومواعيد صرف المعاشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتطلع المستحقين للرواتب التقاعدية من العسكريين التعرف على كيفية الاستعلام عن الراتب التقاعدي الخاص بهم، فلقد قامت المؤسسة العامة للتقاعد بتمكين المتقاعدين من معرفة كافة المعلومات الخاصة برواتبهم التقاعدية إلكترونيًا من خلال رابطها الرسمي، وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على الراتب التقاعدي للعسكريين وخطوات الاستعلام عنه.

الاستعلام عن الراتب التقاعدي للعسكريين

يُمكن من خلال بعض الخطوات البسيطة التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالرواتب التقاعدية لأي من العسكريين السعوديين وتلك الخطوات كالتالي:-

يقوم المُستعلم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بالهيئة العامة التقاعد.

عقب إتمام عملية الدخول إلى الصفحة يقوم المُستعلم باختيار قسم” الخدمات الإلكترونية”

سيظهر أمامك العديد من الخدمات قم باختيار ” تعريف المعاشات التقاعدية”

عقب ذلك يتم النقر على أيقونة ” بدء الخدمة”.

سيتطلب إدخال بعض البيانات الخاصة بالمُستعلم مثل كلمة المرور، ورقم الهوية الخاص به وتلك البيانات لابد من إدخالها بطريقة صحيحة.

كما يُمكن الدخول من خلال ميزة الدخول الموحد التي توفرها منصة أبشر

عقب إتمام الخطوات السابقة يتسنى للمُستعلم التعرف على كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة براتبه التقاعدي.

جدول مواعيد صرف الرواتب التقاعدية

دومًا ما تحرص السلطات السعودية على توضيح المواعيد الخاصة بصرف المعاشات أو الرواتب التقاعدية بصورة دقيقة، لذا فقد أُعلن أن الخامس والعشرين هو اليوم الموحد لصرف الرواتب التقاعدية، ذلك بشكل شهري مع وجوب مراعاة الإجازات الرسمية والأسبوعية، والتي تتطلب تغيير اضطراري للميعاد، ومن المقرر صرف راتب الشهر الحالي نوفمبر 2020 في الخامس والعشرين الذي يوافق الأربعاء القادم.